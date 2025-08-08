TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie

TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedieDNES! | redakce | tisk | názory
Koncem srpna spustí česká celoplošná Televize Sezna své podzimní programové schéma. Diváky čeká plno osvědčených stálic české konematografie z řad detektivek, komedií, rodinných filmů a legendárních seriálů.
V programové nabídce se tak objeví například snímky s Tomášem Holým, kultovní série o Básnících, legendární komedie jako Adéla ještě nevečeřela nebo Copak je to za vojáka. Seriálovou tvorbu zastoupí oblíbené tituly s tuzemskými hereckými legendami - My všichni školou povinní, Chlapci a chlapi, Sanitka či Labyrint. Na obrazovky vrátí i kultovní cyklus Věřte nevěřte.
dlouhodobě posilovat svůj podíl na televizním trhu. V prvním čtvrtletí zaznamenala meziroční nárůst sharu o 14 %, v druhém kvartále pak dokonce o 25 %. Televizi Seznam v prvním pololetí sledovalo téměř 4 miliony diváků.
Pondělní večery budou patřit nejdříve westernům. Na diváky čeká německá minisérie Vinnetou: Nový svět nebo filmy jako Django či Malý velký muž. Během podzimu je vystřídá nejslavnější britský detektiv Sherlock Holmes v podání Jeremyho Bretta. Ten postupně představí a vyřeší pět svých případů, včetně legendárního mrazivého příběhu o psu baskervillském. Následovat bude příběh plný dobrodružství i romantiky ve čtyřdílném francouzském seriálu Hrabě Monte Christo s Gérardem Depardieu v hlavní roli.
V úterý čeká diváky napětí v podobě českých detektivek a následně krimi seriálu Labyrint v hlavní roli s Jiřím Langmajerem, Zuzanou Kanócz, Miroslavem Donutilem a Stanislavem Majerem, ve kterém bude muset tým vyšetřovatelů projít spletitým vyšetřováním, aby našel sériového vraha.
Středeční večery budou ve znamení divácky oblíbených tuzemských seriálů. První z nich, My všichni školou povinní, nabídne životní příběhy žáků, učitelů a jejich rodin, které spojuje jedna škola, a to v podání jedné herecké legendy za druhou. V seriálu se objeví Miroslav Vladyka, Jiřina Bohdalová, Jiří Bartoška, Jaromír Hanzlík, Veronika Žilková, Jiří Sovák, Petr Kostka, Vladimír Menšík a desítky dalších.
Následovat bude legendární seriál Sanitka, který diváky zavede na emotivní jízdu s těmi, kdo denně bojují o lidské životy. Příběhy lékařů, řidičů sanitek i zdravotních sester přináší napětí, silné lidské příběhy i hluboké morální otázky. V hlavní roli exceluje Jaromír Hanzlík, po jeho boku pak Jiří Bartoška, Petr Kostka, Zlata Adamovská, Eva Hudečková, Pavel Zedníček, František Němec a mnoho dalších. Sanitka je nadčasový příběh o odvaze, obětavosti a lidskosti, který i po letech zůstává aktuální.
Poté se diváci mohou těšit na seriál Chlapci a chlapi, kde se přátelství mužů střetává s realitou vojny. Přesto v něm nechybí humor i romantické lásky za branami kasáren. V hlavních rolích se představí například Martin Zounar, Eva Vejmělková, Rostislav Kuba, Kamil Halbich, Milena Dvorská, Bronislav Poloczek, Vladimír Javorský, Jiří Kopta, Mário Kubec, Boris Slivka a další. Při vysílání v roce 2023 na Televizi Seznam zaznamenal tento seriál 733 tisíc unikátních diváků.
Společnost při čtvrtečních večerech budou divákům dělat oblíbené tuzemské filmy, mezi které patří série filmů o básnících od Dušana Kleina s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem, či rodinné filmy s Tomášem Holým - Na pytlácké stezce, Pod Jezevčí skálou, Za trnkovým keřem. O zábavu se na tři večery postará rodina Homolkových v podání Josefa Šebánka, Marie Motlové, Heleny Růžičkové a Františka Husáka či filmy jako Obecná škola, Černí baroni, Tankový prapor, Adéla ještě nevečeřela, Copak je to za vojáka a další.
Zábavu po pracovním týdnu zajistí v pátek večer známé duo Bud Spencer a Terence Hill v několika komediích či série šesti filmů s účetním Fantozzim. Následovat budou akční filmy s hereckými ikonami žánru, jako je Jason Statham, Mark Wahlberg, Jean-Claude Van Damme či Denzel Washington.
Kdo by je neznal. Sobotní večery zpestří Bodie, Doyle a Cowley ze CI5 v britském kriminálním seriálu Profesionálové. Seriál plný britského humoru a napětí má už za dobu vysílání na Televizi Seznam na kontě přes 1,6 milionů unikátních diváků.
Pro fanoušky světových hvězd a hollywoodských filmů jsou nedělní večery jako dělané. Televize Seznam jim nabídne například filmy Rivalové, Holka z města, Nahoru, dolů, Mexičan, Stepfordské paničky či Collateral.
Odpoledne a v podvečer mají své tradiční místo kutilské reality show. Velké oblibě se na Televizi Seznam těší pořad Zahradní proměny, který během prvního pololetí sledovalo 936 tisíc unikátních diváků. Nejen těm tak jistě udělá radost zařazení premiérové desáté řady do vysílání. Premiérových řad se dočkají i fanoušci Proměn víkendových domů. Novinkou pak bude pořad Z ošklivého krásným s Georgem Clarkem, ve kterém se mohou diváci těšit na neuvěřitelné rekonstrukce, které berou dech. A v neposlední řadě Televize Seznam vrátí na obrazovky kultovní mysteriózní pořad Věřte nevěřte, kvůli kterému v devadesátých letech nemohlo mnoho diváků v noci spát.
Zdroj: ATO - Nielsen, 1. a 2. čtvrtletí 2024 vs. 2025, CS: 18-69 let, živé + TS0-3
Zdroj: ATO - Nielsen, 2003-2025, CS: 18-69 let, živé + TS0-3
Zdroj: TV Seznam