Prima SK může vysílat až do roku 2040

Prima SK může vysílat až do roku 2040DNES! | redakce | tisk | názory
Prima SK, hlavní kanál české mediální skupiny FTV Prima pro území Slovenska, může vysílat až do roku 2040. Regulátor prodloužil provozovateli stanice platnost vysílací licence.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém jedenáctém zasedání konaného 5. srpna 2025 rozhodla na základě žádosti broadcastera FTV Prima, s.r.o. prodloužit satelitní licenci pro šíření programu Prima SK o 12 let. Program se tak může vysílat až do 12.12.2040.
Prima SK je slovenská programová verze hlavního kanálu Primy. Divákům přináší zpravodajství, informace, seriály, magazíny a další pořady vlastní produkce, na které má vysílací práva pro šíření v zahraničí. Slovenská mutace Primy navíc umožňuje divákům přinášet cílenou reklamu.
Na stejném zasedání RRTV udělil regulátor FTV Prima s.r.o. novou licenci pro projekt Prima KRIMI SK. Nová stanice na slovenském trhu nahradí distribuci české verze Prima KRIMI.