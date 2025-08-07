Quantcast
Prima SK může vysílat až do roku 2040

Prima SK, hlavní kanál české mediální skupiny FTV Prima pro území Slovenska, může vysílat až do roku 2040. Regulátor prodloužil provozovateli stanice platnost vysílací licence.

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém jedenáctém zasedání konaného 5. srpna 2025 rozhodla na základě žádosti broadcastera FTV Prima, s.r.o. prodloužit satelitní licenci pro šíření programu Prima SK o 12 let. Program se tak může vysílat až do 12.12.2040.

Prima SK je slovenská programová verze hlavního kanálu Primy. Divákům přináší zpravodajství, informace, seriály, magazíny a další pořady vlastní produkce, na které má vysílací práva pro šíření v zahraničí. Slovenská mutace Primy navíc umožňuje divákům přinášet cílenou reklamu.

Na stejném zasedání RRTV udělil regulátor FTV Prima s.r.o. novou licenci pro projekt Prima KRIMI SK. Nová stanice na slovenském trhu nahradí distribuci české verze Prima KRIMI.

Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Pecka.TV zdvojnásobuje počet spárovatelných zařízení
Prima KRIMI SK či JOJ Svět žádají o českou licenci
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Představujeme: Magenta TV
Blokování přetáčení reklam stanic Markíza a JOJ v praxi
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
