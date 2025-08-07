Quantcast
28,2E: TP překlopen do DVB-S2 a spuštěn FTA HD kanál

Operátor britské satelitní platformy Sky UK provedl změny vysílacích parametrů u jednoho multiplexu, který se vysílá přes satelit Astra 2G v silném evropském paprsku.

Změny se týkají provozu na transpondéru číslo 99, tedy na kmitočtu 11,627 GHz s vertikální polarizací. Tento vysílací transpondér donedávna šířil placené programy MTV a Nickelodeon. Po přestěhování stanic do jiného DVB-S2 multiplexu došlo k celkovému uvolnění vysílací kapacity pro jiné využití.

Provozovatel Sky UK proto původní DVB-S platformu překlopil do DVB-S2, změnil symbol rate (navýšení z 22 Msymb/s na 23 Msymb/s), FEC z 5/6 na 2/3 a modulaci z QPSK na 8PSK.

Po všech těchto změnách multiplex je připraven pro efektivní šíření HD či SD programů v MPEG-4. První stanicí v multiplexu je televizní stanice LN24 International HD. Vysílá volně ( FTA) a je tedy dostupná bez jakékoliv přístupové karty a předplatného. Stanice je šířena na číselné programové pozici 6701, což značí, že vysílání je zatím ve zkušebním provozu.

technické parametry - LN24 International HD:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,627 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

