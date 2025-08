13E: BVN a wedotv s programy Kabelia na novém TP

01.08.2025 16:39

DNES!

Volně vysílané ( FTA) programy BVN TV a tematické programy wedotv - wedotv Movies HD, wedotv Sports HD, wedo Big Stories HD spolu s kryptovanými programy švýcarské DTH platformy Kabelio se začaly vysílat z nové frekvence satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E.

Operátor švýcarské satelitní platformy Kabelio začal na pozici 13°E používat nový transpondér. Provozovatel obsadil volný kmitočet 10,775 GHz. Na tuto frekvenci umístil identickou programovou nabídku, jakou šíří na kmitočtu 10,853 GHz. Dá se proto očekávat, že krátkém souběhu bude vysílání na původních parametrech ukončeno.

Vedle 4 zmíněných programů obsahuje multiplex také řadu zakódovaných programů (CA PanAccess) z různých zemí - britské BBC One, BBC Two, BBC Three / CBBC, BBC Four / CBBies, ITV 1, ITV 2, ITV 3, ITV 4, Channel 4, Channel 5, Film4, italské stanice TV8 Italia, Canale 5, francouzské M6 Music, RTL9 CH, TMC CH a dále stanice Tele Bayern, Tele Basel, Tele 1, TVO, TV SuedOst, Tele M1, Leman Bleu, Carac 1, Swiss 1, Auftanken.TV, Blue Zoom DE, S1, Sky News.

nové technické parametry - Kabelio + FTA stanice BVN a wedotv Movies, wedotv Sports, wedo Big Stories:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, PanAccess + FTA

původní technické parametry - Kabelio + FTA stanice BVN a wedotv Movies, wedotv Sports, wedo Big Stories:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,853 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, PanAccess + FTA