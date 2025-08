Nova Cinema uvede film Země

01.08.2025 11:38

DNES!

Nova Cinema si pro své diváky připravila mimořádnou podívanou. V pondělí 4. srpna ve 22:35 uvede premiéru intimního amerického dramatu Země z roku 2021 - silného příběhu o bolesti, odpuštění a hledání nového smyslu života v náruči divoké přírody.

Režijní debut herečky Robin Wright přináší tichý, ale působivý portrét ženy, která se po osobní tragédii rozhodne odříznout od světa a uchýlit se do izolované chaty v horách Wyomingu. Snímek, který měl premiéru na festivalu Sundance, působí jako filmová modlitba - je prostý, upřímný a hluboce lidský.

Robin Wright film nejen režírovala, ale zároveň ztvárnila hlavní roli Edee - ženy, která se po ztrátě své rodiny rozhodne opustit město a pokusit se přežít sama v drsné divočině. Edee není na život mimo civilizaci připravená - ani fyzicky, ani psychicky - a její první zima v horách je téměř osudová. Záchranu nachází v tajemném muži jménem Miguel (v podání Demiána Bichira), který se stává jejím průvodcem, učitelem i jakýmsi zrcadlem její vnitřní proměny.

Příběh je vystavěn velmi minimalisticky - dialogů je málo, zato obrazy a ticho hrají klíčovou roli. Kamera Bobbyho Bukowského zachycuje dechberoucí krajinu ve všech jejích proměnách a kontrastech, od malebného léta po surovou zimu. Právě vizuální stránka filmu podtrhuje vnitřní očistu hlavní hrdinky - příroda je zde zároveň hrozbou i útočištěm, němým svědkem bolesti i znovunalezení klidu.

Zajímavosti:

• Robin Wright si dlouho přála režírovat film o samostatné ženě - scénář k Zemi dostala krátce po skončení seriálu House of Cards.

• Natáčení probíhalo v kanadské provincii Alberta, jejíž přírodní scenérie věrně evokuje prostředí wyomingských hor. Produkce čelila extrémním podmínkám - teploty často klesaly hluboko pod bod mrazu a štáb se musel přizpůsobovat výkyvům počasí, což přispělo k autenticitě snímku.

• Wright natáčela mnohé ze scén zcela sama, včetně fyzicky náročných momentů přežití, aby filmu dodala co největší realističnost.

• Demián Bichir (Miguel) herečku skutečně učil, jak zacházet s pastmi na zvěř a rozdělávat oheň, aby scény působily věrohodně.

• Chata, v níž se Edee usídlí, byla postavena speciálně pro natáčení a po skončení natáčení ponechána na místě jako připomínka.

• Hudbu k filmu složili Ben Sollee a Time for Three - soundtrack využívá tiché smyčce a akustické nástroje, které podtrhují meditativní tón snímku.

zdroj: Nova