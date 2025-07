Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců

31.07.2025 21:39

DNES!

Skupina Prima zahájí podzimní sezónu novými seriály Polabí a Mladá krev, druhou řadou detektivní hry Zrádci s Vojtou Kotkem nebo premiérovými díly Ano, šéfe! se Zdeňkem Pohlreichem. Po letní pauze se vrátí i populární rodinné seriály Kamarádi a ZOO Nové začátky.

Chybět pochopitelně nebudou ani stálice jako Máme rádi Česko, Prostřeno! nebo talkshow 7 pádů Honzy Dědka a Show Jana Krause či oblíbené české filmy.

„ Podzimní sezóna na Primě bude nabitá exkluzivními novinkami, ať už jde o premiérové seriály, zábavné pořady nebo pokračování oblíbených formátů. Vrcholem programu bude bezesporu nový seriál Polabí a druhá série Zrádců, která je ještě napínavější a zrádnější. Navíc jsme si pro fanoušky připravili jedinečný zážitek v podobě exkluzivního promítání ve vybraných kinech. Věřte nám - budete koukat ,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

▲ Podzim s novinkami TV Prima (foto: FTV Prima)

„ Podzimní program na Primě je pestrou žánrovou směsí vlastní tvorby i pečlivě vybraných zahraničních akvizic. Jelikož jsme už přes dvacet let hrdým partnerem českého filmu, diváci v programu najdou také premiéry nejnovějších kinosnímků jako Výjimečný stav, Světýlka nebo Aneta. Do filmové produkce a mediální podpory investujeme ročně přes sto milionů korun. Jsem přesvědčena, že si každý divák na Primě najde v podzimní nabídce to své, protože jsme připravili rekordních pětadvacet premiérových hodin týdně ,“ uvádí Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.

Polabí s podtitulem „Tady jsme doma“ je nový rodinný seriál, který nově obsadí úterní a čtvrteční večery. V městečku Polabí se všichni znají. I když nikdo z našich hrdinů nemá ideální život ani ideální rodinu, všichni se snaží žít nejlépe, jak umí. Jedné noci se ale vše změní. Je zavražděna mladá dívka, kterou lidé znali od narození. Seriál ukazuje, jak kriminální čin ovlivní přátelství, partnerské vztahy i sousedské soužití. Režie se ujal Biser A. Arichtev a v hlavních rolích se objeví Johana Matoušková, Saša Rašilov, Václav Vydra, Miroslav Etzler, Vilma Cibulková, Martin Písařík, Tomas Sean Pšenička, Jiří Vyorálek, Jan Hampl, Lukáš Příkazký, Lucie Polišenská, Pavel Řezníček, Lucie Štěpánková, Adam Vacula či Hana Drozdová. První díl uvidí diváci na Primě už 26. srpna a v předpremiéře na prima+.

▲ Podzimní programové schéma TV Prima (foto: FTV Prima)

Nový kriminální seriál Mladá krev propojuje zkušenosti ostřílených policistů s energií a inovativním přístupem mladých kriminalistů. Seriál zasazený do prostředí krajského oddělení vražd nabídne divákům každou sobotu napínavé případy, generační střety, humor i vztahové zvraty. Seriál propojuje epizodické případy s většími ústředními záhadami - nevyřešeným případem ženy zastřelené na břehu rybníka a neúspěšným policejním zásahem s tragickými následky. Tyto zápletky postupně odhalují, že pachatel může být blíž, než si vyšetřovatel myslí. Seriál vznikl pod vedením Alice Nellis, která je autorkou námětu, režisérkou i scenáristkou některých dílů a supervizorkou celého projektu. V hlavních rolích se objeví Igor Bareš, Kryštof Hádek, Jan Révai, Simona Lewandowska, Adam Ernest, Martin Kubačák, Samuel Toman, Julia Issa, Jan Jankovský, Lucie Žáčková, a další. Seriál startuje 30. srpna na Primě, první epizodu však diváci mohou zhlédnout již 23. srpna v předpremiéře na prima+.

Zdeněk Pohlreich je zpět! V pořadu, který patří k rodinnému stříbru TV Prima a ve kterém ho diváci milují nejvíc. Po devítileté pauze se na obrazovky vrací premiérové díly Ano, šéfe!. Další série odstartuje 28. srpna večer na Primě, v týdenní předpremiéře ho diváci najdou na prima+. Během této série došlo k natáčení stého dílu pořadu. Kdy a kde to bylo? Dívejte se.

Po velmi úspěšné první řadě jsou oblíbení Zrádci zpět a s nimi i Vojta Kotek v roli záludného hradního pána. Princip hry zůstává stejný - zrádci vraždí věrné a ti se je snaží odhalit. Kdo vyhraje tentokrát? Dobro, nebo zlo? Jestli si myslíte, že vás ve druhé řadě nic nemůže překvapit, tak jste na velkém omylu. Nová série bude ještě temnější a intrikami se bude jen hemžit. Díky vybraným hráčům a magické atmosféře Křivoklátu se Markusi Krugovi podařilo vytvořit skvostnou psychologickou hru, na kterou se diváci mohou těšit již od 7. září na prima+ a od 14. září na Primě. Po každém dílu bude navíc následovat talkshow Zrádci: Ze záhrobí s vypadlými hráči.

Po letní pauze se diváci mohou těšit na zbrusu nové epizody oblíbeného rodinného seriálu Kamarádi, a to už od středy 27. srpna. Čeká je ale jedna zásadní změna - nově budou na TV Prima pravidelně každou středu večer a o týden dřív na prima+. Kromě toho se seriál Kamarádi rozroste. A to nejen o miminko, ale také o pořádnou dávku hereckých posil. Diváci se mohou těšit na nové příběhy plné emocí, lásky i nečekaných zvratů, které promění životy oblíbených postav ve Stráních.

Stejně tak podzimní díly oblíbeného seriálu ZOO nabídnou nové postavy, zvraty a samozřejmě spoustu lásky i rodinných dramat. Také tentokrát přenesou diváky do kulis světa zvířat, kde nebude nouze ani o pořádná dobrodružství. Premiérové díly se objeví od 18. srpna každý všední den v 18.00 na Primě a s týdenním předstihem na prima+.

Od 30. srpna odstartuje na Primě i druhá série úspěšné docu-reality Bez lítosti II mapující životní příběhy českých vrahů odsouzených za nejtěžší zločiny.

Diváci samozřejmě nepřijdou o oblíbené televizní stálice, jako jsou soutěže Máme rádi Česko, Inkognito a Prostřeno! nebo talkshow 7 pádů Honzy Dědka a Show Jana Krause. Stejně tak nebudou na podzim chybět ani české filmy, jako jsou například Světýlka, Aneta a Na plech.

zdroj: FTV Prima