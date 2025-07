Ostře sledovaný justiční případ v dokusérii na TLC a HBO Max

Smrt policisty Johna O'Keefea, nalezeného v lednu 2022 na zasněženém trávníku před domem jeho kolegy, odstartovala v USA jeden z nejdiskutovanějších soudních procesů posledních let. Z činu byla obviněna jeho partnerka Karen Read, která od počátku tvrdí, že je nevinná a stala se obětí širší policejní konspirace.

První soud skončil v roce 2024 jako zmatečný, při druhém procesu byla v červnu 2025 Read zproštěna obvinění. Průběh případu a výpovědi klíčových aktérů nyní přibližuje dokumentární série Tělo ve sněhu: Soud s Karen Read (A Body in the Snow: The Trial of Karen Read), kterou uvedla stanice TLC 5. července ve 22 hodin. Sledovat ji lze každou sobotu právě na TLC nebo také na platformě HBO Max.

Ospalým městečkem nedaleko Bostonu jednoho chladného lednového rána otřásla tragédie. Před domem jednoho z příslušníků místního policejního sboru bylo nalezeno mrtvé tělo jeho kolegy, policisty Johna O'Keefea. Podezření prakticky okamžitě padlo na Johnovu přítelkyni Karen Read - jejich toxický vztah byl totiž ve městě de facto veřejným tajemstvím. Podle původní verze vyšetřovatelů mělo jít o zločin z vášně: Karen měla Johna srazit autem a poté jej ponechat zraněného zemřít ve sněhu. Karen Read však od začátku trvá na své nevině a naznačuje, že oba byli zataženi do mnohem širší a znepokojivější konspirace.

Případ se postupně proměnil v celonárodní true crime senzaci. O vyšetřování smrti Johna O'Keefea a následném vypjatém soudním procesu s Karen Read, obžalovanou z vraždy druhého stupně, informovala všechna hlavní americká média. Obhajoba po celou dobu trvala na tom, že její klientka není pachatelkou, ale obětí snahy některých zástupců místních bezpečnostních složek zamést stopy po skutečných událostech. Tato podezření - spolu s překvapivými zvraty v soudní síni - vedla k tomu, že byl proces s Karen Read v roce 2024 prohlášen za zmatečný.

Tím se však jen otevřelo nové dějství případu.

Zatímco se Karen Read a její právní tým připravovali na obnovené řízení v roce 2025, televizní stanice Investigation Discovery přinesla dokumentární sérii Tělo ve sněhu: Soud s Karen Read (A Body in the Snow: The Trial of Karen Read). Ta rekapituluje dramatický průběh prvního procesu a nabízí autentický pohled do zákulisí - skrze výpovědi samotné obžalované, jejích advokátů i dalších klíčových postav případu. Série zároveň zachycuje atmosféru období, kdy se na veřejnost dostávala nová fakta, výpovědi i domněnky o možném spiknutí.

V červnu 2025 byla Karen Read zproštěna obvinění, nicméně její případ i nadále vyvolává silné emoce a otázky. Diváci v České republice a na Slovensku se o jeho výjimečnosti nyní mohou přesvědčit na vlastní oči: dokumentární sérii Tělo ve sněhu: Soud s Karen Read uvádí stanice TLC každou sobotu ve 22 hodin. Sledovat ji lze i na streamovací platformě HBO Max.

Produkci série Tělo ve sněhu: Soud s Karen Read (A Body in the Snow: The Trial of Karen Read) pro TLC zajišťuje společnost Unsolved Productions Inc.

