Podzim na tématických kanálech Primy a prima+

31.07.2025 21:42

Také tématické programy FTV Prima přinesou na podzim pestrou nabídku pořadů. Na streamovací platformě prima+ se mohou těšit na prémiový obsah. Včetně zahraničních titulů z knihovny Viaplay.

prima+

Streamovací platforma prima+ vstupuje do podzimní sezóny 2025 s ambicí nabídnout divákům obsah, který zaujme šíří žánrů, kvalitou zpracování i exkluzivitou uvedení. V pestré podzimní nabídce sází na původní českou tvorbu i na silné mezinárodní tituly, přičemž mnohé z nich nabídne divákům dříve než klasické televizní vysílání. Předplatitelé se mohou těšit na prémiový obsah, který reflektuje aktuální trendy, přináší silné příběhy, a zároveň staví na atraktivních tvářích i osvědčených tvůrčích jménech. Diváky čeká například druhá řada dokumentární série Ve službě: Za mřížemi 2. Vůbec poprvé budou mít diváci možnost nahlédnout pod pokličku nejdrsnější věznice v Česku - do Valdic. Osm nových epizod se tentokrát zaměří i na vztahy v ženské věznici - ať už mezi pracovníky věznice či odsouzenkyněmi. Na podzim se na prima+ objeví i nová čtyřdílná minisérie Noční operatér, inspirovaná skutečnými událostmi a známými mediálními kauzami, která propojuje policejní vyšetřování s lékařským prostředím. V hlavní roli renomovaného kardiochirurga se objeví Lukáš Vaculík. Bohatou nabídku zahraničních titulů rozšíří mrazivé detektivní novinky ze skandinávské knihovny Viaplay.

Prima COOL

Prima COOL na podzim šlápne na plyn a zařadí do svého programu nový seriál Verstappen o jednom z nejlepších jezdců Formule 1. Novinky na automobilovém trhu pak představí další řada pořadu Autosalon. Své si najdou i milovníci fotbalu s minisérií Haaland, která ukáže cestu na vrchol Erlinga Haalanda. Pravda o smrti Marge se ukáže v premiéře 36. řady seriálu Simpsonovi. Nebudou chybět zábavné večery plné improvizace již v tradičním složení Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák či Igor Chmela pořadu Partička a Partička XXL. Pepa Vrtal jako Fotr na tripu v jubilejní desáté řadě procestuje křížem krážem Kanadu. Pozornosti by neměli ujít ani Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard, kteří objeví divokou přírodu i domorodce Papuy Nové Guiney během svých cest na motorkách jako Vandráci na ostrově lidojedů.

Prima MAX

Premiérové velkofilmy, hollywoodské hvězdy i nestárnoucí klasiky - to vše nebude chybět v podzimním programu Prima MAX. Celý srpen bude sobotními večery provázet Angelika v pěti dílech ikonické filmové série. V září se držitelka Zlatého glóbu Toni Collette po boku Monicy Bellucci stane hlavou italské mafiánské rodiny jako Mafia Mamma. Naomi Wattsovou, nominovanou na Oscara i Zlatý glóbus, čeká Hodina nejistoty a strachu o syna. Pravá ruka pomsty se stane z Orlanda Blooma, kterého donutí Andie MacDowellová stírat hranice mezi dobrem a zlem. Během celého podzimu čeká také to nejlepší ze světové kinematografie napříč všemi žánry - například akční thriller Skála se Seanem Connerym, Air Force One v čele s Harrisonem Fordem, Mlčení jehňátek s Anthony Hopkinsem i oblíbené filmy s agentem Jamesem Bondem.

Prima KRIMI

Ani na podzim vrazi nespí, a tak se na Prima KRIMI v premiérové řadě filmové série Detektiv Grace bude snažit uzavřít dávno odložené případy a policistovi Alexi Hugovi bude muset stačit k dohledání nových pachatelů jeho Vlčí instinkt. Také premiérové Stíny smrti budou z temnoty pronásledovat francouzské detektivy. Už v srpnu se se svým vyšetřovacím kufříkem vrátí oblíbený inspektor Barnaby, a to hned od první řady, protože Vraždy v Midsomeru se nikdy neomrzí. O kousek vedle bude Vraždy v Oxfordu řešit dvojice britských elegánů inspektor Lewis a seržant Hathaway. Sběratelé kostí agent Seeley Booth a doktorka Brennanová s přezdívkou Kůstka určí důvody smrti za pomoci forenzní analýzy. A zločince u Bodamského jezera dopadne tamní Pobřežní stráž.

Prima LOVE

Horký čaj, měkká deka a útěk od sychravých dnů na podzim nabídne stanice Prima LOVE, která diváky přenese do slunného Turecka s premiérovými telenovelami. Hned v září se fingované manželství nezodpovědného Kerema a chudé Ayse změní v Past na lásku (Afili Aşk). Poté se parta kamarádek po smrti jedné z nich rozhodne vzít své osudy do vlastních rukou a žít své Vysněné životy (Hayaller Ve Hayatlar) a psycholožka Devin zamilovaná do Aslana postupně odhalí jeho temná Rodinná tajemství (Aile). Ani mezi filmy nebudou chybět premiéry. Zničující Osudová dohoda obrátí Ellenin bezstarostný život o 180 stupňů, láskou posedlý instruktor se rozhodne dávat Lekce vraždy místo kurzů létání, na brunchi pro kamarády pořádaném manželi Brianem a Lataviou se odhalí Mrazivá minulost a shledání dvojčat se promění v děsivě Vražedný stín.

Prima ZOOM

Z nepřeberného množství dokumentárních titulů prozradíme alespoň nějaké novinky. Těšit se můžete na návrat seriálového hitu v premiérových řadách seriálu Norské domy snů. Podobně fascinující a oblíbené jsou premiérové Letecké katastrofy: Nové důkazy VI. Jeden z nejoblíbenějších českých seriálů - Utajené příběhy českých dějin - přináší pohled na zajímavé události českých dějin. Každý díl je věnován jinému tématu naší politické a kulturní historie, nad nimiž se dodnes vznášejí otazníky nebo jsou dlouhodobě přehlíženy, a kuriózním detailům, pro které se v učebnicích dějepisu nenachází místo. Už šestá řada seriálu vzniká opět v režisérském a tvůrčím tandemu - Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková. Zajímavá bude česká stopa ve Vídni v dokumentu Česká Vídeň: Buchty, cihly a polka. Pro milovníky válečné tematiky nabídneme velmi hezky udělanou novou sérii Hluk a vřava: Příběh 2. světové války. Čekají na vás rovněž populární záhadologické pořady, např. novinková Nevysvětlitelná tajemství s Williamem Shatnerem - představitelem kapitána Kirka v legendárním sci-fi seriálu Star Trek. Koncem roku nesmí chybět nová Kapří monstra.

Prima SHOW

Podzim nabitý zahraničními reality show - fanoušci detektivní hry Zrádci porovnají taktiky českých hráčů s těmi zahraničními, jelikož Prima SHOW premiérově nabídne druhou řadu tohoto celosvětového fenoménu - a to nejen z Anglie, ale také z Austrálie a Ameriky. Australští účastníci v nových řadách romantického pokusu Svatba na první pohled zjistí, zda jejich manželství může vydržet až do konce života, aniž by se spolu před svým velkým dnem vůbec potkali. Pro milovníky dortů, čokolády, zákusků a všeho sladkého budou přichystány premiérové série z oblasti cukrařiny.

CNN Prima NEWS

CNN Prima NEWS spustí už ve druhé polovině srpna nejkomplexnější předvolební vysílání ve své historii. Minimálně dvě předvolební debaty každý týden, speciály oblíbených pořadů i návrat osvědčených předvolebních formátů. Tak bude vypadat zatím nejkomplexnější vysílání CNN Prima NEWS před říjnovými parlamentními volbami. Vedle finálových superduelů a velké debaty lídrů stran, hnutí a koalic s diváky nabídne CNN Prima NEWS také regionální debaty a tematické předvolební diskuse v pořadu 360°. Předvolební vysílání odstartuje už 17. 8. debatou 50 dní do voleb v PARTII Terezie Tománkové. Hlavní fáze pak začne 1. září první regionální debatou a vyvrcholí víkendovým volebním speciálem 3. a 4. října.

Prima STAR

Podzimní program Prima STAR připomene české seriály jako Ohnivý kuře, reality show Jak se staví sen nebo zábavný formát Nikdo není dokonalý. Nebudou chybět ani retro díly pořadu Prostřeno!. Vysílání nabídne také oblíbené zahraniční série napříč žánry - na úspěšný seriál Buffy, přemožitelka upírů navazují fantasy s upírem jménem Angel, venkovský příběh Doktor z hor nebo kriminální případy Policie Hamburk. Už v srpnu se do repertoáru stanice zařadí premiéra true crime docu-seriálu Prvních 48 hodin, který odhaluje zákulisí práce kriminalistů v prvních, často nejdůležitějších, 48 hodinách po spáchání zločinu. Diváci se tak stanou svědky skutečných výslechů, sledování podezřelých a dalších policejních postupů.

zdroj: FTV Prima