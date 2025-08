Programy muxIP už jen z nové frekvence

01.08.2025 15:18

DNES!

Atraktivní volně vysílané tematické programy ve vysokém rozlišení (HDTV) v rámci televizní platformy muxIP se vysílají přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird už jen z nových vysílacích parametrů.

Skončilo období souběžné distribuce programů muxIP na starém a novém kmitočtu. Vysílání na frekvenci 11,355 GHz skončilo. Tento transpondér je aktuálně vypnutý.

Platforma muxIP obsahuje programy různých žánrů. Jedná se převážně o americké FAST kanály určené pro televizní platformy v Evropě. Nabídka obsahuje stanice World Poker Tour HD, Triton Poker Series HD, sportovní Cricket Gold HD, Sports First HD, Bare Knuckle Fightning Championship TV HD, volnočasový Outdoor Channnel International HD, zpravodajský One America News Network HD (OANN), zábavní America's Funniest Home Videos HD, přírodopisné Wild TV HD a World Fishing Network HD, dále AWE International HD, The Grappling Network HD a filmový program WedoTV Film al Femminile HD. Filmový kanál jako jediný je v italštině, ostatní jsou v angličtině.

Většina programů se souběžně vysílala na obou frekvencích. Nejnověji přidané stanice byly zařazeny do muxIP už jen na novém transpondéru (11,785 GHz).

nové technické parametry - muxIP:

• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 11,785 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - muxIP (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,355 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA