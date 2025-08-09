Albano a Romina Power v retro show na Rai 1

Albano a Romina Power v retro show na Rai 1DNES! | redakce | tisk | názory
První program italské veřejnoprávní televize během léta vysílá ukázky z hudebních show z bohatého televizního archívu. Po mnoha letech se dostávají na obrazovky sestřihy z pořadů, které tehdy oslovovaly diváky.
Po Ricchi e poveri, zítra v neděli 10.8.2025 ve 20:35 hodin bude pořad "Techetechetè" věnován populární dvojici Albano a Romina Power, kterou znají fanoušci populární hudby i u nás.
V minulých dnech mohli diváci v rámci uvedeného pořadu vidět třeba Eltona Johna, Aha, Billy Idola a mnoho dalších v legendárních pořadech jako Saint Vincent estate apod. Toto retro okénko v letním programovém schématu Rai 1 je o to zajímavější, že Rai tyto pořady ještě nikdy nereprízovala. Takže mladá generace může tyto střípky z televizních archívu vidět vůbec poprvé.
Pořad ukáže to nejlepší z pořadů Rai od Sanrema až po různé show kde dvojice Albano a Romina Power vystoupila a to od konce 70. let minulého století až po současnost. Diváci tak uslyší osvědčené hity jako Felicità, Sharazan, Ci sarà a mnoho dalších.
Rai 1 HD vysílá volně přes satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Stanice je k dispozici také u některých poskytovatelů OTT/IPTV služeb u nás.
zdroj: franck + vl.info