Na Oneplay Sport začíná nová sezona poháru MOL Cup

Úterý, 12. srpna 2025

V letošní sezoně poháru MOL Cup nabídne Oneplay Sport v úvodních třech kolech vybrané zápasy, od čtvrtého kola pak všechny duely živě. Chybět nebude ani finále, které se odehraje v moderní Malšovické aréně v Hradci Králové.

Série přenosů odstartuje ve středu 13. srpna duelem FC Slavia Karlovy Vary (účastník čtvrté nejvyšší soutěže) a druholigové Viktorie Žižkov. Fanoušci se dočkají speciálního Fortuna studia, které startuje již v 16.30 hodin. O odborný pohled se postarají bývalí ligoví hráči a současní fotbaloví experti Jakub Podaný a David Kalivoda.

Chceme divákům přinášet víc než zápasy, zavedeme je do prostředí klubů a mezi fanoušky. Například v Karlových Varech si expert Jakub Podaný zatrénuje s místním A-týmem. Nabídneme také rozhovor s tátou Pavla Šulce, který zavzpomíná na synovy začátky v karlovarském klubu. Přímý přenos doprovodí svým komentářem Radek Šilhan a Vojtěch Šilhan. Aktuální informace přímo z hrací plochy přinese reportérka Barbora Mlýnková,“ prozradil moderátor David Sobišek z Oneplay Sport.

Do poháru MOL Cup se každou sezonu zapojí téměř 150 klubů z celé České republiky. Úřadujícím vítězem je SK Sigma Olomouc, která v květnovém finále porazila pražskou Spartu 3:1.

Vítěz poháru MOL Cup v sezoně 2025/2026 se kvalifikuje do 4. předkola Evropské ligy a zajistí si minimálně účast v hlavní fázi Konferenční ligy.

