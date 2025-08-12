Na Oneplay Sport začíná nová sezona poháru MOL Cup

Na Oneplay Sport začíná nová sezona poháru MOL CupDNES! | redakce | tisk | názory
V letošní sezoně poháru MOL Cup nabídne Oneplay Sport v úvodních třech kolech vybrané zápasy, od čtvrtého kola pak všechny duely živě. Chybět nebude ani finále, které se odehraje v moderní Malšovické aréně v Hradci Králové.
Série přenosů odstartuje ve středu 13. srpna duelem FC Slavia Karlovy Vary (účastník čtvrté nejvyšší soutěže) a druholigové Viktorie Žižkov. Fanoušci se dočkají speciálního Fortuna studia, které startuje již v 16.30 hodin. O odborný pohled se postarají bývalí ligoví hráči a současní fotbaloví experti Jakub Podaný a David Kalivoda.
„
Chceme divákům přinášet víc než zápasy, zavedeme je do prostředí klubů a mezi fanoušky. Například v Karlových Varech si expert Jakub Podaný zatrénuje s místním A-týmem. Nabídneme také rozhovor s tátou Pavla Šulce, který zavzpomíná na synovy začátky v karlovarském klubu. Přímý přenos doprovodí svým komentářem Radek Šilhan a Vojtěch Šilhan. Aktuální informace přímo z hrací plochy přinese reportérka Barbora Mlýnková,“ prozradil moderátor David Sobišek z Oneplay Sport.
Do poháru MOL Cup se každou sezonu zapojí téměř 150 klubů z celé České republiky. Úřadujícím vítězem je SK Sigma Olomouc, která v květnovém finále porazila pražskou Spartu 3:1.
Vítěz poháru MOL Cup v sezoně 2025/2026 se kvalifikuje do 4. předkola Evropské ligy a zajistí si minimálně účast v hlavní fázi Konferenční ligy.
zdroj: Oneplay