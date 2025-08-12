Quantcast
Skupina Prima má nového marketingového ředitele

Skupina Prima má od 1. září významné změny ve svém marketingovém a komunikačním týmu. Na pozici marketingového ředitele (CMO) nastupuje zkušený marketér Michal Vodák. Ten střídá Aleše Pýchu, který se po více než dvanácti letech posouvá do čela nově vznikající společnosti Prima SOLOOTIONS, jež bude zajišťovat veškerou PR komunikaci, Public Affairs, produkci eventů pro všechny firmy v holdingu GES GROUP i rozvoj dalších strategických projektů.

Rád bych Alešovi poděkoval za obrovský kus práce, kreativitu i za nastavení komunikace jednotlivých značek. Byl u všech důležitých milníků naší transformace ve velký mediální dům, stál u startu nových kanálů a značek, streamovací platformy prima+, multiplatformy CNN Prima NEWS i celé řady divácky úspěšných pořadů, jako byli Zrádci, Vinaři, Slunečná či ZOO. Těším se na spolupráci v jeho nové roli,“ říká generální ředitel skupiny Prima Marek Singer a dodává: „Skupina Prima nadále pokračuje v transformaci z televizní skupiny na multimediální dům, kde je online klíčovou součástí našeho růstu. Právě proto přichází Michal Vodák, jehož bohaté zkušenosti zejména s digitálním marketingem nám pomohou zesílit účinnost našich marketingových aktivit a efektivně oslovit naše diváky i v online prostředí. Jeho expertíza bude pro další rozvoj našich nových produktů, v čele s platformou prima+, zásadní.“

Michal Vodák (foto: FTV Prima)
Michal Vodák (foto: FTV Prima)

Michal Vodák je zkušený marketér se silným zaměřením na digitální média a e-commerce. Do skupiny Prima přichází z pozice marketingového ředitele společnosti Notino. V minulosti působil jako komerční ředitel v Heureka Group, marketingový ředitel v Seznam.cz a mediálním domě Mafra nebo jako brand manager ve společnosti MARS. Vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně, kde získal doktorský titul, a část studií strávil také na Aston University v Birminghamu.

Příchod do televizního světa je pro mě profesní výzvou, na kterou se těším. Věřím, že na Primě efektivně využiji své zkušenosti z dynamického online prostředí, které jsem získal v Heureka Group i Seznam.cz. Mým cílem je efektivně využít sílu celého mediálního domu Prima a zároveň zesílit marketingovou komunikaci programových priorit směrem k mladším divákům na digitálních platformách, které jsou stále důležitější pro úspěch,“ uvádí Michal Vodák, nový marketingový ředitel skupiny Prima.

Aleš Pýcha (foto: FTV Prima)
Aleš Pýcha (foto: FTV Prima)

Aleš Pýcha se ujímá vedení nové komunikační společnosti Prima SOLOOTIONS, která navazuje na téměř desetileté působení agentury SOLOOTIONS, kterou založil. Ta bude nově dodávat veškeré PR služby a pořádat eventy jak pro skupinu Prima, tak i pro další firmy spadající pod GES GROUP, a zároveň bude zodpovědná za oblast Public Affairs včetně mediální legislativy. Do její zodpovědnosti bude dále patřit zajištění marketingové komunikace multiplatfromy CNN Prima NEWS, B2B aktivity skupiny Prima a rozvoj dalších strategických projektů skupiny GES. Aleš Pýcha stál v čele marketingu Primy od roku 2013. Svou kariéru odstartoval ve společnosti Ernst & Young a působil také jako marketingový ředitel vydavatelství Metro nebo mediální skupiny Mafra.

zdroj: FTV Prima

