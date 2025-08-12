Quantcast
Úterý, 12. srpna 2025

RTI cz s novými vysílači Třebíč a Králíky

Plzeňská společnost RTI cz pokračuje v rozšiřování pokrytí svého celoplošného digitálního rozhlasového multiplexu ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). V tomto týdnu uvedla do provozu dva nové DAB vysílače.

První posila DAB multiplexu C funguje z vysílače Třebíč - Čechtín na kanálu (bloku) 9D s výrazným výkonem 20 kW. Úkolem vysílače, umístěného v nadmořské výšce 635 metrů, je zajistit pokrytí Třebíče a širokého okolí jihozápadní části Moravy.

Zatím posledním rozšířením celoplošné vysílací DAB sítě RTI cz je vysílač Králíky - Suchý vrch na kanálu (bloku) 9B s výkonem 3 kW ERP z nadmořské výšky 973 metrů. Vysílač pokryje území na rozhraní Pardubického a Olomouckého kraje.

DAB síť RTI cz šíří celoplošně 7 programů: DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Rádio Helax, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor.

