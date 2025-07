VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+

18.07.2025 19:41

DNES!

Po více než dvou letech byly v posledních týdnech vydány dvě průběžné aktualizace populárního image VTi (Vu+ Team image) pro multimediální set top boxy Vu+. Co nového update nabízí?

Ta první aktualizace v letošním roce, datovaná k 25.6.2025, nese označení 15.0.03. Tato verze řeší problém s poškozeným souborem časovače (timers.xml) ve znacích UTF8. Dále aktualizace přidává podporu tuneru chipsetu BCM3466P10 a také aktualizuje soubor unicable.xml.

▲ VTi image (foto: VTi)

Další update VTi bylo vydáno 16.7.2025 a má označení 15.0.04. Aktualizace přináší řadu vylepšení pro CI (Common Interface) sloty, přidává podporu pro síťový SSH přístup, nabízí aktualizovaný defaultní channel list a řadu dalších drobných vylepšení a změn, které autoři blíže nepopisují.

Instalace vydaných aktualizací je poměrně jednoduchá a zvládne ji běžný uživatel. Aktualizaci image je možné spustit pohodlně přímo z menu (modré tlačítko - Systémové informace - Aktualizace).

Na tomto místě všechny uživatele varujeme, že by si nejprve měli přečíst, co nového aktualizace nabízejí a zda vlastně řeší některý problém, který s přijímačem, respektive image přístroje, mají. Ačkoliv aktualizace image se prování jednoduše pomocí dálkového ovladače, samotný update provede nevratné změny. Znamená to, že před aktualizací se důrazně doporučuje provést zálohu stávajícího image (vytvoření zálohy - opět z menu přijímače), případně i samostatnou zálohu settingu. V případě, že si nejste jisti s aktualizací či provedením zálohy vašeho stávajícího image, obraťte se na specializovaný obchod se satelitní technickou, eventuálně odborníky ve vašem okolí. Neprovádějte aktualizaci image, pokud vám všechno nyní funguje. Všechny aktualizace image Vu+ provádí uživatel na vlastní nebezpečí.