CANAL+ v srpnu: Memento Mori či Fourniret: Zúčtování

18.07.2025 10:29

DNES!

V srpnu streamovací platforma CANAL+ představí nový programový formát České úterky, který 26. srpna odstartuje film Okupace, a nadále bude nabídku rozšiřovat o další úspěšné české filmy.

V programu nebude chybět psychologické drama podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi v režii Viktora Polesného, kriminální drama Víta Olmera Nahota na prodej, psychologické drama Filipa Renče Requiem pro panenku, kterým se proslavila Aňa Geislerová, nebo úspěšný komediální horor Jaroslav Soukupa Svatba upírů.

Videotéku Apple TV+ obohatil drama seriál Smoke, komediální sci-fi série Z deníků robokata nebo 3. řada Nadace.



▲ Logo CANAL+ (foto: CANAL+)

Krotitelé duchů (Ghostbusters, 2016)

Reboot kultovního hitu z 80. let, nyní v režii Paula Feiga, se pokouší o moderní pojetí slavné značky, tentokrát s čistě ženským týmem v hlavní roli. Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon a Leslie Jones tvoří energickou čtveřici, která se pouští do boje s duchy, přízraky a mezidimenzionálními hrozbami v New Yorku. Film kombinuje vizuálně působivé efekty s lehce přepáleným humorem a poměrně svižným tempem. Chris Hemsworth v roli blonďatého recepčního vnáší do filmu komediální nadsázku.

24. srpna

Memento Mori - série 1, 2 (Memento Mori S1, S2)

Temný a stylově natočený thriller Memento Mori vtahuje diváka do neklidného světa sériového vraha a muže zákona, který ho neúnavně pronásleduje. Seriál, natočený podle bestselleru Césara Péreze Gellidy, se odehrává ve španělském Valladolidu a nabízí mix psychologického napětí, literárních odkazů a vizuálně skvěle zpracované série. Yon González v hlavní roli exceluje jako charismatický, ale znepokojivě chladný vrah Augusto Ledesma, který za sebou zanechává těla a citáty z poezie. Manuela Vellés a Francisco Ortiz představují vyšetřovatele, jejichž práce je čím dál osobnější a nebezpečnější. Díky silné atmosféře, důrazné hudbě Alfonsa Gonzáleze Aguilara a precizní kameře se seriál řadí k tomu nejlepšímu, co současná španělská televizní produkce v žánru thrilleru nabízí.

25. srpna

Fourniret: Zúčtování (The Showdown aka La Traque, 2021)

Francouzský televizní film je mrazivým dramatem inspirovaným skutečným případem sériového vraha Michela Fournireta. Režisér Yves Rénier zachycuje atmosféru vyšetřování, které v honbě za jedním z nejděsivějších zločinců Evropy spojilo belgické a francouzské úřady. Philippe Torreton v roli Fournireta podává chladný a znepokojivý výkon, který filmu dodává tíživou autenticitu. Mélanie Bernier a François-Xavier Demaison ztvárňují vyšetřovatele, kteří se snaží proniknout do temného světa psychopata, jehož vraždy otřásly veřejností. Film se nesnaží šokovat brutalitou, ale spíše vystihnout psychologické napětí, vytrvalou práci policie a osobní dopad těchto zločinů na všechny zúčastněné.

Apple TV+

Smoke

Vyšetřovatel požárů s nevolí utvoří tým s policistkou a jejich horečnatá snaha zastavit dva žháře rozhoří zvrácenou hru plnou tajemství a podezření.

Z deníků robokata

Bezpečnostní robot (Alexander Skarsgard), který žije v technologicky vyspělé budoucnosti, hackne sám sebe a nabyde svobodnou vůli. Nechce se prozradit, takže se s nelibostí zapojí do nové mise, na které bude ochraňovat vědce na nebezpečné planetě... přestože doopravdy chce jen sledovat telenovely.

Nadace 3. řada

Seriál Nadace sleduje skupinu vyhnanců z rozpadající se Galaktické říše, kteří se vydají na velkolepou cestu s cílem zachránit lidstvo a vybudovat novou civilizaci.

zdroj: CANAL+