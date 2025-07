Nedělní vraždy s českou duší: FilmBox Stars oživuje legendární krimi

18.07.2025 13:14

FilmBox Stars pokračuje s dalším výběrem detektivních případů z české kinematografie a 20. července uvede snímek Strach, který diváky zavede do světa temných motivů a nečekaných odhalení. Zároveň otevře bránu do srpnového výběru, kde každou neděli ve 20:00 čeká dalších pět výrazných titulů. Každou neděli ve 20:00 - nový případ, nové podezření, nové rozuzlení.

Česká detektivka má vlastní rukopis

Zatímco britská tradice vychází z Agathy Christie, československá detektivka si razí vlastní cestu. Nejde o pouhé napodobení populárních žánrových vzorců ze zahraničí - vyznačuje se osobitým stylem, civilními hrdiny a citlivostí k sociálním detailům.

Jak upozorňuje Filmový přehled ve svém článku “Vražda po našem“, československé kriminální filmy nejsou jen honbou za pachatelem. Jsou stylizovaným pohledem na společnost, kde se za zdánlivě jednoduchým případem skrývá psychologická hloubka, morální rozvrstvení a výrazná atmosféra prostředí. Vyšetřovatelé v těchto filmech nebývají geniálními samotáři, ale spíše zkušení pozorovatelé lidské povahy - pevně ukotvení v každodenní realitě.

Schulhoff a spol.: Klasika, která nestárne

Schulhoffovy detektivky patří k tomu nejlepšímu, co česká krimi 60. a 70. let nabízí, a “Strach“ je toho důkazem. V pochmurné atmosféře, podkreslené výraznou hudbou, se odehrává příběh, kde stopy z přítomnosti vedou do minulosti. Film staví na mimořádných hereckých výkonech - Rudolf Hrušínský a Radoslav Brzobohatý tvoří nesmírně civilní a přitom výjimečně funkční vyšetřovatelskou dvojici. “Strach“ je film, který lze nejen sledovat, ale i prožít. A to 20. července ve 20:00 na FilmBox Stars.

3. srpna ve 20:00 se mohou diváci těšit na snímek “Nahá pastýřka“, detektivka s noblesní stylizací a výjimečnou atmosférou, která propojuje svět výtvarného umění, zločinu a jemné ironie. Příběh zasazený do prostředí jihočeského zámku Ronov začíná vraždou správkyně uměleckých sbírek a objevením padělaného obrazu slavné „Nahé pastýřky“. V hereckém obsazení dominuje Karel Höger jako distingovaný znalec umění a Vladimír Menšík jako lidový kriminalista Tronda.

V srpnovém programu se dále objeví i mysteriózní snímek “Smrt za oponou“ 10. srpna., temné psychologické krimi “Jeden z nich je vrah“ 17. srpna a pohraniční drama “Černý vlk“ 24. srpna. Všechny snímky budou uvedeny vždy v neděli ve 20:00.

Závěrečný film, který bude k vidění 31. srpna ve 20:00 je “Smrt černého krále“ ze série “Hříšní lidé města pražského“ zavádí diváky do první republiky, kde policejní inspektor Vacátko vyšetřuje vraždu inkasisty přezdívaného Černý král. Důmyslná zápletka se odvíjí ve stylizovaném prostředí staré Prahy, kde za zdánlivě spořádanou fasádou číhá zločin. Režisér Jiří Sequens propojuje kriminální žánr s dobovou atmosférou, kterou umocňuje podmanivá hudba Zdeňka Lišky. „ Smrt černého krále patří k nejsilnějším filmům celé série - nejen jako detektivní případ, ale i jako obraz společnosti své doby ,“ shodují se fanoušci.

Silné příběhy, rozporuplné postavy a kriminální zápletky s duší.

Každou neděli ve 20:00 FilmBox Stars uvádí pět srpnových večerů, které ukazují, že česká detektivka má stále co nabídnout. Připomeňte si dobu, kdy bylo napětí černobílé - ale případy nečekaně pestré.

FilmBox Stars je televizní kanál zaměřený na filmy a seriály pro ženy. Nabízí rozmanitý výběr žánrů jako krimi, thriller, drama, romantika a komedie. Kanál je součástí portfolia televizních kanálů SPI International.

