Talkshow Popojedem startuje druhou řadu na Spektrum Home
Oblíbený pořad Popojedem se vrací na obrazovky stanice Spektrum Home. Diváci se mohou těšit na rozhovory nejen s herci a zpěváky, ale také s režiséry, duchovními a dalšími zajímavými osobnostmi.
Druhá řada originální talk show, kterou moderuje a zároveň řídí Honza Musil, odstartuje v neděli 21. září od 16 hodin.
Známe osobnosti, otevřené rozhovory a cesta plná překvapení. I tentokrát se budou hosté svěřovat se svými příběhy v neformálním prostředí osobního automobilu, zatímco je jejich řidič a moderátor Honza Musil zpovídá s typickou citlivostí a empatií.
Prostředí auta dodává rozhovorům zvláštní uvolněnost a intimitu. Necelá půlhodinka strávená za jízdy cestou do práce nebo domů nabízí hostům možnost otevřít témata, která by v televizním studiu možná nikdy nepadla, ať už jde o vzpomínky z dětství, pracovní výzvy nebo osobní okamžiky, které je posunuly dál.
Natáčení první řady jsem si nesmírně užil. Vznikla uvolněná atmosféra a hosté se často otevřeli víc, než by sami čekali. Byly to chvíle dojemné, inspirativní, ale i hodně veselé. O to víc se těším na další setkání, protože každá jízda je jiná, každé povídání přinese něco nového a nikdy nevím dopředu, kam nás cesta zavede,“ říká moderátor Honza Musil.
Kdo usedne na sedadlo spolujezdce?
Diváci se mohou na podzim těšit na celkem dvacet nových dílů, které bude stanice Spektrum Home vysílat každou neděli od 16 hodin. Mezi nimi jsou olympijský kajakář Vavřinec Hradilek, slovenský herec Števo Martinovič, herečka Jana Kolesárová, farářka Anna Marie Kopecká i zpěvačka Katka Koščová. Díky této rozmanitosti nabídne druhá řada pestrý pohled na životní příběhy a okamžiky, které diváky pobaví, inspirují i překvapí.
Díky úspěchu první řady se Popojedem stal jedním z nejvýraznějších pořadů stanice Spektrum Home. Diváci oceňovali nejen netradiční prostředí, ale především autentické rozhovory, ve kterých se známé osobnosti ukázaly z lidské a často i nečekané stránky. Právě tento zájem a pozitivní ohlasy byly hlavním impulsem k natočení pokračování, které slibuje ještě více pestrých témat a nezapomenutelných momentů.
Pořad Popojedem vychází z maďarského formátu Elviszlek magammal. Produkčně za českou verzí stojí společnost WMN ve spolupráci s televizní stanicí Spektrum Home.
Popojedem, talk show na kolech s Honzou Musilem, vysílá televizní stanice Spektrum Home každou neděli od 16 hodin.
