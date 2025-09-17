SES dodala bezprecedentní satelitní připojení MEO

SES dodala bezprecedentní satelitní připojení MEODNES! | redakce | tisk | názory
Společnost SES dnes oznámila, že letadlová loď Charles de Gaulle francouzského námořnictva využila během mise Clemenceau 25 svou bezpečnou a spolehlivou satelitní službu O3b mPOWER - Managed Naval mPOWERED.
Toto vysoce výkonné a nízkolatenční řešení připojení MEO (Medium Earth Orbit) podporovalo veškerý provoz letadlové lodi a zároveň usnadňovalo spolupráci s partnery mise.
Během pětiměsíčního nasazení francouzská úderná skupina letadlových lodí (GAN) urazila 40 000 námořních mil a provedla různá cvičení a společné aktivity s přibližně dvaceti spojeneckými státy. Konektivita poskytovaná společností SES zajistila optimální výkon a nepřetržitou provozní dostupnost pro kritické aplikace letadlové lodi. Díky globálnímu dosahu, spolehlivosti a výjimečné vysokorychlostní kapacitě řešení Managed Naval mPOWERED, které dokáže zajistit garantovanou propustnost několika stovek Mb/s, se letadlová loď Charles de Gaulle těšila nepřetržité konektivitě po celou dobu mise. Tento výkon byl podpořen branami O3b mPOWER společnosti SES v Evropě, na Středním východě a v Asii a Tichomoří podél celé trasy od Středozemního moře k Tichému oceánu.
Systém O3b mPOWER je postaven na počáteční konstelaci 13 vysoce výkonných satelitů obíhajících 8 000 km nad Zemí, podporovaných globální pozemní infrastrukturou. Systém poskytuje komplexní služby s bezkonkurenčním výkonem a umožňuje nejdůležitější operace díky vysoké propustnosti, předvídatelné nízké latenci a výjimečné dostupnosti - to vše je podpořeno robustními dohodami o úrovni služeb (SLA). Díky terabitové kapacitě dokáže O3b mPOWER dynamicky poskytovat spravované služby bez přetížení, a to v rozsahu od desítek Mb/s až po několik Gb/s na službu.
zdroj: SES