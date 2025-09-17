Quantcast
Středa, 17. září 2025, svátek má Naděžda

SES dodala bezprecedentní satelitní připojení MEO

Společnost SES dnes oznámila, že letadlová loď Charles de Gaulle francouzského námořnictva využila během mise Clemenceau 25 svou bezpečnou a spolehlivou satelitní službu O3b mPOWER - Managed Naval mPOWERED.

Toto vysoce výkonné a nízkolatenční řešení připojení MEO (Medium Earth Orbit) podporovalo veškerý provoz letadlové lodi a zároveň usnadňovalo spolupráci s partnery mise.

Během pětiměsíčního nasazení francouzská úderná skupina letadlových lodí (GAN) urazila 40 000 námořních mil a provedla různá cvičení a společné aktivity s přibližně dvaceti spojeneckými státy. Konektivita poskytovaná společností SES zajistila optimální výkon a nepřetržitou provozní dostupnost pro kritické aplikace letadlové lodi. Díky globálnímu dosahu, spolehlivosti a výjimečné vysokorychlostní kapacitě řešení Managed Naval mPOWERED, které dokáže zajistit garantovanou propustnost několika stovek Mb/s, se letadlová loď Charles de Gaulle těšila nepřetržité konektivitě po celou dobu mise. Tento výkon byl podpořen branami O3b mPOWER společnosti SES v Evropě, na Středním východě a v Asii a Tichomoří podél celé trasy od Středozemního moře k Tichému oceánu.

Systém O3b mPOWER je postaven na počáteční konstelaci 13 vysoce výkonných satelitů obíhajících 8 000 km nad Zemí, podporovaných globální pozemní infrastrukturou. Systém poskytuje komplexní služby s bezkonkurenčním výkonem a umožňuje nejdůležitější operace díky vysoké propustnosti, předvídatelné nízké latenci a výjimečné dostupnosti - to vše je podpořeno robustními dohodami o úrovni služeb (SLA). Díky terabitové kapacitě dokáže O3b mPOWER dynamicky poskytovat spravované služby bez přetížení, a to v rozsahu od desítek Mb/s až po několik Gb/s na službu.

zdroj: SES

