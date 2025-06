Deutsche Telekom posiluje konektivitu Evropy: zapojuje se do satelitního projektu IRIS2

10.06.2025 09:38

DNES!

Díky satelitní konstelaci IRIS˛ (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security via Satellite) chce Evropská unie posílit digitální infrastrukturu Evropy pomocí moderní satelitní technologie.

Cílem projektu je vybudovat výkonnou, bezpečnou a nezávislou komunikační síť. Satelitní konstelace zároveň významně přispěje k technologické suverenitě Evropy. Deutsche Telekom se jako přední evropský telekomunikační operátor aktivně zapojuje do projektu.

Deutsche Telekom plánuje konektivitu a infrastrukturu

Deutsche Telekom do projektu přispívá svými hlavními kompetencemi v oblasti konektivity a IT infrastruktury. Předmětem kontraktu je návrh pokročilých IT služeb a datových center, bezpečných sítí (WAN) a 5G sítě. Konektivita ze satelitu v budoucnu posílí různé oblasti včetně dohledu, civilní ochrany, krizového řízení, ochrany kritické infrastruktury, jakož i otázek národní bezpečnosti a odolnosti v Evropě. Součástí nabídky bude také širokopásmové připojení pro B2B zákazníky.

" Náš kontinent potřebuje konektivitu, která je moderní i bezpečná. Projekt IRIS˛ nám umožňuje naplnit tato očekávání a zároveň posiluje technologickou suverenitu Evropy. Telekom přispívá k přeshraniční digitální infrastruktuře budoucnosti - vždy s důrazem na lidi ," uvedla Claudia Nemat, členka představenstva pro technologie a inovace v Deutsche Telekom AG.

Národní bezpečnost a pokročilá satelitní konektivita

IRIS˛ je odpovědí na naléhavé dlouhodobé výzvy v oblastech bezpečnosti, ochrany a odolnosti. Díky pokročilým službám pro vládní uživatele a přemostění připojení napříč Evropskou unií projekt posiluje strategickou autonomii kontinentu. Zároveň již dnes reflektuje budoucí potřeby a tvoří základ digitalizované Evropy. Satelitní síť má zajistit širokopásmové připojení ve venkovských i městských oblastech - pro veřejné i soukromé uživatele. Celkově bude systém zahrnovat 282 satelitů na různých oběžných drahách, z toho 264 na nízké oběžné dráze (LEO), které zajistí komunikační služby, a 18 na střední oběžné dráze (MEO), které rozšíří globální pokrytí a přidají specializované služby.

Synergie veřejného a komerčního sektoru pro Evropu

Konsorcium SpaceRISE navrhne, dodá a bude provozovat inovativní víceúrovňový systém konektivity IRIS˛. Jedná se o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, která zaručuje, že výsledná řešení budou splňovat nejvyšší standardy a potřeby digitální éry. Konsorcium tvoří satelitní operátoři SES, Eutelsat a Hispasat. Kromě Deutsche Telekomu se na projektu podílejí i další renomovaní subdodavatelé z různých oblastí satelitního ekosystému. SpaceRISE se zároveň hlásí k inkluzivnímu přístupu a podpoře nejinovativnějších dodavatelských řetězců v Evropě.

zdroj: Telekom