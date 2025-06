Nova Cinema uvede psychologický horor Měl jsi odejít

10.06.2025 08:25

Nova Cinema připravila pro své diváky premiéru psychologického hororu Měl jsi odejít, který odvysílá 16. června ve 22:05. Tento temný snímek zkoumá hlubiny lidské psychiky - a také dům, jenž si s návštěvníky hraje podle vlastních pravidel.

Theo Conroy, bývalý bankéř s tíživým tajemstvím, se snaží uniknout stínům minulosti. Spolu s mladou herečkou Susannou a jejich malou dcerkou se uchyluje do moderního domu v odlehlém koutě Walesu. Zpočátku bezpečné útočiště se však brzy mění v děsivou noční můru - realita se rozplývá, čas ztrácí smysl a dům jako by měl vlastní vědomí. Theo postupně zjišťuje, že tato stavba zná jeho nejhlubší obavy... a nehodlá ho pustit, dokud se jim nepostaví.

Hlavní dějiště filmu - dům v kopcích - skutečně existuje. Jde o stavbu zvanou Life House, navrženou britským architektem Johnem Pawsonem jako minimalistické duchovní útočiště. Ve filmu však tento prostor působí až mrazivě odcizeně, čímž skvěle podtrhuje psychický rozklad hlavního hrdiny. Dům se tak stává doslova další postavou příběhu.

Film vznikl podle krátkého románu Du hättest gehen sollen od německého spisovatele Daniela Kehlmanna, autora bestselleru Vyměřování světa, známého i českým čtenářům. Literární předloha má formu deníkových záznamů a tematizuje osamění, vinu a ztrátu kontroly - motivy, které film převádí do obrazově silné a psychologicky naléhavé roviny.

Zajímavosti:

• Kevin Bacon byl do hlavní role obsazen namísto původně zvažovaného Nicolase Cagea.

• Mezi ním a Amandou Seyfried, která ve filmu ztvárnila jeho manželku, je reálně 27 let věkový rozdíl - přesně tolik, kolik dělí postavy i ve filmu. Tento kontrast není náhodný, ale cíleně posiluje vnitřní napětí a nerovnováhu jejich vztahu.

• I přes absenci klasické premiéry zaznamenal film úspěch na streamovacích platformách a stal se hojně diskutovaným mezi fanoušky hororu i psychologických thrillerů.

• Ve snímku se objevují nečekané geometrické paradoxy - například místnosti, které jsou uvnitř větší, než jak působí zvenčí.

• Tvůrci se inspirovali tzv. „Escherovskou architekturou“ - strukturami, které narušují logiku prostoru, podobně jako ve filmech Počátek (Inception) nebo Osvícení (The Shining).

zdroj: Nova