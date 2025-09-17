Quantcast
Středa, 17. září 2025

Fresh radio také v DAB síti Fiera touch

Ostravská hudební stanice Fresh radio rozšířila svoji technickou dostupnost. Od 9. září 2025 je dostupná v DAB multiplexech společnosti Broadcast Services (BS).

DAB vysílače BS pokrývají zcela či části hlavního města, Středočeského, Pardubického, Jihomoravského, Moravskoslezského kraje a Vysočiny.

Vedle těchto vysílačů se stanice vysílá také v konkurenční síti společnosti Fiera touch. Zde je k dispozici s datovým tokem 72 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 3-A.

Fiera touch šíří další hudební stanice zaměřené na taneční (dance) hudbu - Rádio Energic, SeeJay Radio či ZUN rádio.

