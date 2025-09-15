Quantcast
Pondělí, 15. září 2025, svátek má Jolana

Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1

DNES!

Slovenská placená televize TV Spark se dnes divákům v České republice a na Slovensku představila pod novou značkou a logem. Stanice byla přejmenována na Kanal 1.

Rebrand programu na Kanal 1 je součástí širší strategie, která má divákům přinést modernější a atraktivnější televizní obsah a posílit pozici stanice na mediálním trhu.

Logo Kanal 1
▲ Logo Kanal 1

TV Spark začala vysílat 15.3.2023, kdy nahradila původní televizi UP Network jiného provozovatele, se zaměřením na dokumentární pořady a diskuse. Postupem času se program rozšířil o další pořady jako jsou oblíbené české a slovenské seriály a filmy a také akviziční pořady.

Přejmenování na Kanal 1 proběhlo přesně 2,5 roku od spuštění stanice.

