Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská placená televize TV Spark se dnes divákům v České republice a na Slovensku představila pod novou značkou a logem. Stanice byla přejmenována na Kanal 1.
Rebrand programu na Kanal 1 je součástí širší strategie, která má divákům přinést modernější a atraktivnější televizní obsah a posílit pozici stanice na mediálním trhu.
TV Spark začala vysílat 15.3.2023, kdy nahradila původní televizi UP Network jiného provozovatele, se zaměřením na dokumentární pořady a diskuse. Postupem času se program rozšířil o další pořady jako jsou oblíbené české a slovenské seriály a filmy a také akviziční pořady.
Přejmenování na Kanal 1 proběhlo přesně 2,5 roku od spuštění stanice.