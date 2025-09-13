Quantcast
Sobota, 13. září 2025, svátek má Lubor

Warner TV končí v Itálii. Cielo se sportem

Na italském trhu dojde v nadcházejících týdnech k poměrně významným změnám. Odstartuje filmový kanál La7 Cinema, kanály Cielo a Sky TG24 přecházejí (v pozemním vysílání) na HD distribuci.

Novinky chystá také společnost Warner Bros. Discovery (WBD), která k 5.10.2025 uzavře svůj zábavní kanál Warner TV, který je dostupný v pozemním vysílání a v satelitní službě TivúSat. Programový slot po Warner TV v Itálii obsadí stanice Discovery Channel HD, která se po několika měsících vrátí na italský trh - tentokrát jako bezplatný kanál šířený přes pozemní vysílače a DTH platformu TivúSat.

Připomeňme, že Discovery Channel HD byl původně součástí nabídky placené televize Sky Italia. Operátor italské Sky a WBD se nedohodl na komerčních podmínkách šíření nejenom této stanice ale všech programů WBD (včetně neplacených) a z nabídky operátora proto zmizely i kanály jako Eurosport 1 či Eurosport 2. Sky Italia byla patrně hlavní distribuční platformou, kde dříve vysílala placená verze Discovery Channel. Provozovatel této stanice, WBD, slíbil, že se kanál na podzim vrátí. Tentokrát jako bezplatná stanice.

Novinky chystá také Cielo. Vedle již zmíněného přechodu na HD vysílání v pozemním distribuci nabídne stanice výrazně pozměněné programové schéma. Každý večer (od zhruba 23. hodiny) po celý týden bude vysílat souběžně stejný program jako placená stanice Sky Sport. Diváci tak budou moci sledovat část vysílání placeného kanálu bez jakýchkoliv poplatků. Díky tomu si vychutnají více fotbalu, F1 a jiných sportovních událostí, včetně sportovního zpravodajství Sky Sport News.

Vedle sportu stanice Cielo nabídne více filmových trháků - od klasiky až po nové filmy.

zdroj: Digital-sat.it + franck + vl.info

Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
