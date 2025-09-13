Warner TV končí v Itálii. Cielo se sportem

Warner TV končí v Itálii. Cielo se sportemDNES! | redakce | tisk | názory
Na italském trhu dojde v nadcházejících týdnech k poměrně významným změnám. Odstartuje filmový kanál La7 Cinema, kanály Cielo a Sky TG24 přecházejí (v pozemním vysílání) na HD distribuci.
Novinky chystá také společnost Warner Bros. Discovery (WBD), která k 5.10.2025 uzavře svůj zábavní kanál Warner TV, který je dostupný v pozemním vysílání a v satelitní službě TivúSat. Programový slot po Warner TV v Itálii obsadí stanice Discovery Channel HD, která se po několika měsících vrátí na italský trh - tentokrát jako bezplatný kanál šířený přes pozemní vysílače a DTH platformu TivúSat.
Připomeňme, že Discovery Channel HD byl původně součástí nabídky placené televize Sky Italia. Operátor italské Sky a WBD se nedohodl na komerčních podmínkách šíření nejenom této stanice ale všech programů WBD (včetně neplacených) a z nabídky operátora proto zmizely i kanály jako Eurosport 1 či Eurosport 2. Sky Italia byla patrně hlavní distribuční platformou, kde dříve vysílala placená verze Discovery Channel. Provozovatel této stanice, WBD, slíbil, že se kanál na podzim vrátí. Tentokrát jako bezplatná stanice.
Novinky chystá také Cielo. Vedle již zmíněného přechodu na HD vysílání v pozemním distribuci nabídne stanice výrazně pozměněné programové schéma. Každý večer (od zhruba 23. hodiny) po celý týden bude vysílat souběžně stejný program jako placená stanice Sky Sport. Diváci tak budou moci sledovat část vysílání placeného kanálu bez jakýchkoliv poplatků. Díky tomu si vychutnají více fotbalu, F1 a jiných sportovních událostí, včetně sportovního zpravodajství Sky Sport News.
Vedle sportu stanice Cielo nabídne více filmových trháků - od klasiky až po nové filmy.
zdroj: Digital-sat.it + franck + vl.info