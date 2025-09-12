Quantcast
Sat.1 Gold HD se stěhuje na nový TP

HD verze německé privátní televize Sat.1 Gold se stěhuje na nové vysílací parametry v rámci evropského satelitního systému Astra na pozici 19,2°E.

Vysílání Sat.1 Gold HD Deutschland a Sat.1 Gold HD Austria se v současné době vysílá souběžně na starém (11,112 GHz) i novém (11,464 GHz) kmitočtu. Souběžná distribuce na dvou různých programech bude probíhat jen do konce příštího měsíce - 31. října 2025. Po uvedeném datu najdou diváci uvedený program jen na novém transpondéru.

Sat.1 Gold HD vysílá ve vysokém rozlišení jako součást placených služeb HD+, CANAL+ Austria a Sky Austria (platforma Sky Deutschland s programovou nabídkou pro zákazníky v Rakousku) a signál je proto kryptován systémy Videoguard, Nagra MA, Viaccess, Irdeto, Marlin a TVKey.

Pro diváky volně vysílaných programů se nic nemění. Stanice zůstává dostupná zdarma ( FTA) v klasickém SD rozlišení na svých původních vysílacích parametrech.

technické parametry - Sat.1 Gold HD Deutschland, Sat.1 Gold HD Austria:

• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,464 GHz, pol. h, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK

zdroj: Digital Fernsehen

