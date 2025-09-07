Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 7. září 2025, svátek má Regína

Great! movies přejmenován na Great! Mystery

DNES! | redakce | tisk | názory

Britský bezplatný filmový kanál Great! movies vysílá od čtvrtka 4. září 2025 pod nový názvem a logem. Provozovatel rebrandoval stanici na Great! Mystery.

Great! Mystery má být trvalou změnou v nabídce kanálů Great!, nikoliv dočasnou jako v případě Great! Christmas, která začala vysílat ve stejný den program zaměřený na filmy s vánoční a zimní tematikou. Vánoční kanály jsou každoročním lákadlem provozovatelů jak pro zadavatele reklam, tak i pro televizní diváky, kteří v závěru roku vyhledávají pohodu u televizních obrazovek.

Great! Mystery - záběr z příjmu stanice
▲ Great! Mystery - záběr z příjmu stanice

Nová stanice Great! Mystery se zaměřuje na filmy s tajemnem a záhadami. Úkolem programu je nalákat filmové fanoušky na tento obsah.

Vedle Great! Mystery je k dispozici také program Great! Mystery +1, tedy časově posunutá verze (plus jedna hodina hlavního programu Great! Mystery). Stanice vysílá místo původního kanálu Great! Movies +1.

Oba programy se vysílají z multiplexu na satelitu Astra 2F, který se vysílá v britském paprsku. Znamená to, že příjem je ve střední Evropě poměrně obtížný a pro příjem je nutná parabola o větším rozměru v závislosti na místě příjmu. Stanice jsou FTA.

technické parametry - Great! Mystery, Great! Mystery +1:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Válka policajtů (1/4)
21:00 Výborná SHOW
21:45 Osada (1/13)
kanál CT2 20:00 Rio Bravo
22:20 Na západní frontě klid
00:30 Štěstí a dobro všem
kanál NOVA 20:12 Sportovní noviny
20:20 Metoda Markovič: Hojer (1)
21:30 Policie Modrava III (4)
kanál PRIMA 20:15 Jedeme na teambuilding
22:40 SOUVISLOSTI Markéty Fialové
23:15 Vikingové
kanál SEZNAM 20:10 Ve znamení Merkura (1)
21:50 Vraždy v Oxfordu
00:00 Místo činu: Kolín (26)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Strážcovia koruny (3/10)
21:35 Strážcovia koruny (4/10)
22:35 Palác (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 moje SLOWensko
20:40 Päť lupičov a stará dáma
22:10 80 ROKOV ND KOŠICE
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:30 Kameňák (15)
00:05 Kameňák (16)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Křtiny
22:00 Slunce, seno, slanina
23:25 Slunce, seno, slanina

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook