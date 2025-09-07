Great! movies přejmenován na Great! Mystery

Great! movies přejmenován na Great! MysteryDNES! | redakce | tisk | názory
Britský bezplatný filmový kanál Great! movies vysílá od čtvrtka 4. září 2025 pod nový názvem a logem. Provozovatel rebrandoval stanici na Great! Mystery.
Great! Mystery má být trvalou změnou v nabídce kanálů Great!, nikoliv dočasnou jako v případě Great! Christmas, která začala vysílat ve stejný den program zaměřený na filmy s vánoční a zimní tematikou. Vánoční kanály jsou každoročním lákadlem provozovatelů jak pro zadavatele reklam, tak i pro televizní diváky, kteří v závěru roku vyhledávají pohodu u televizních obrazovek.
Nová stanice Great! Mystery se zaměřuje na filmy s tajemnem a záhadami. Úkolem programu je nalákat filmové fanoušky na tento obsah.
Vedle Great! Mystery je k dispozici také program Great! Mystery +1, tedy časově posunutá verze (plus jedna hodina hlavního programu Great! Mystery). Stanice vysílá místo původního kanálu Great! Movies +1.
Oba programy se vysílají z multiplexu na satelitu Astra 2F, který se vysílá v britském paprsku. Znamená to, že příjem je ve střední Evropě poměrně obtížný a pro příjem je nutná parabola o větším rozměru v závislosti na místě příjmu. Stanice jsou FTA.
technické parametry - Great! Mystery, Great! Mystery +1:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA