Astra Radio testuje v paketu Color DAB
Zbrusu nový rozhlasový program Astra Radio zahájil zkušební provoz v digitálním pozemním rozhlasovém multiplexu Color DAB operátora JOE Media.
Stanice získala licenci od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na dvanáctém zasedání konaného 2. září 2025 a prakticky po několika dnech se objevily její testy v rozhlasovém éteru. Program provozuje ostravská společnost OTS Outside The System s.r.o.
Astra Radio vysílá se sloganem (textem) "Astra radio - Na druhé straně vlny".
Program je šířen s bit ratem 72 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v2 s ochranou chyb EEP 3-A. Jde v pořadí o 11. program v multiplexu tohoto provozovatele. Se zařazením této stanice do pražského muxu Color DAB (blok 6A) nedošlo k žádným technickým změnám v šíření ostatních programů.
Nejste-li v dosahu pokrytí Color DAB multiplexu, můžete stanici poslouchat online na oficiálních stránkách stanice a to na astraradio.cz.