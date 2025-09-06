Quantcast
Astra Radio testuje v paketu Color DAB

Zbrusu nový rozhlasový program Astra Radio zahájil zkušební provoz v digitálním pozemním rozhlasovém multiplexu Color DAB operátora JOE Media.

Stanice získala licenci od českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na dvanáctém zasedání konaného 2. září 2025 a prakticky po několika dnech se objevily její testy v rozhlasovém éteru. Program provozuje ostravská společnost OTS Outside The System s.r.o.

Astra Radio vysílá se sloganem (textem) "Astra radio - Na druhé straně vlny".

Program je šířen s bit ratem 72 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v2 s ochranou chyb EEP 3-A. Jde v pořadí o 11. program v multiplexu tohoto provozovatele. Se zařazením této stanice do pražského muxu Color DAB (blok 6A) nedošlo k žádným technickým změnám v šíření ostatních programů.

Nejste-li v dosahu pokrytí Color DAB multiplexu, můžete stanici poslouchat online na oficiálních stránkách stanice a to na astraradio.cz.

