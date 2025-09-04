Quantcast
Čtvrtek, 4. září 2025, svátek má Jindřiška

TNT International - další ruská FTA stanice vysílá do Evropy

DNES! | redakce | tisk

Nabídka televizních stanic v ruském jazyce se pro diváky v Evropě opět rozrůstá. V multiplexech tureckého satelitního operátora Türksat začala vysílat mezinárodní verze ruské privátní televize TNT.

Program TNT International se objevil v obou DVB-S2 multiplexech, které je možné u nás přijímat - tedy jak ze satelitu Türsat 3A, tak i z družice Türksat 6A, které jsou zaparkované na pozici 42°E.

TNT International - záběr z příjmu stanice
▲ TNT International - záběr z příjmu stanice

TNT International je v pořadí 13. volně vysílaným televizním programem v ruštině v rámci těchto distribučních platforem, které mají identický obsah.

Ve východním paprsku se paket s ruskými programy vysílá na kmitočtu 11,012 GHz, v západním svazku, který je mnohem silnější v Evropě, je paket šířen na kmitočtu 11,727 GHz.

Řada ruských televizních programů se nemůže vysílat přes evropské satelitní systémy z důvodu uvalených sankcí EU. Televizní stanice proto našly způsob, jak se dostat k evropským divákům a to distribucí přes tureckého operátora Türksat, na kterého nedoléhají sankce uvalené Západem.

K divákům se tak vedle zmíněné stanice TNT International dostávají jak zakázané veřejnoprávní televize VGTRK - RTR Planeta a Rossija 24, tak i programy privátních vysílatelů v mezinárodní verzi jako je 5 kanal, Domašnyj telekanal, Peretz, REN TV, NTV a STS a dále 3 tematické stanice NTV.

Všech 13 stanic se vysílá volně ( FTA) a jsou šířeny v MPEG-4 v SD rozlišení. Příjem je možný s parabolami od průměru cca 60 cm.

technické parametry - RTR Planeta, Rossija 24, NTV Mir, NTV Pravo, NTV Serial, NTV Style, 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Izvestija, Peretz International, REN TV International a STS International, TNT International:

Türksat 3A (42°E), freq. 11,012 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Türksat 6A (42°E), freq. 11,727 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA





