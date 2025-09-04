Eurosport oslaví 30 let se snookerem. Bude jej vysílat do roku 2031

Eurosport oslaví 30 let se snookerem. Bude jej vysílat do roku 2031DNES! | redakce | tisk | názory
Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) se dohodla na prodloužení vysílacích práv s World Snooker Tour. Z nové dohody vyplývá, že Eurosport a HBO Max budou zajišťovat pokrytí největšího snookerového turnaje po dobu dalších pěti let, tedy minimálně do sezóny 2030/2031.
Zároveň jde o potvrzení pozice Eurosportu jakožto televizního domova snookeru, kterou si stanice udržuje již skoro tři dekády. Poprvé se tomuto sportu totiž komplexně začala věnovat v roce 2003.
Miliony fanoušků se tak mohou těšit na stěžejní snookerové události. Dominantní postavení mezi nimi zaujímají především tři nejprestižnější turnaje souhrnně označované jako Triple Crown - Mistrovství světa ve snookeru, Masters a UK Championship. Součástí balíčku jsou nicméně i vysílací práva k dalším klíčovým eventům snookerového kalendáře, včetně Saudi Arabia Snooker Masters, Shanghai Masters nebo Tour Championship. Tyto turnaje tvoří páteřní osu celé World Snooker Tour.
Popularita snookeru v Evropě kontinuálně narůstá a jedním z hlavních důvodů je stabilní a kvalitní pokrytí na stanicích Eurosportu a dalších platformách z portfolia WBD. Sledovanost v průběhu sezóny 2024/2025 dosáhla rekordních čísel - zaznamenáno bylo více než 88 milionů individuálních diváků, kteří si vybrali z nabídky čítající přes 1 500 hodin obsahu na různých národních evropských trzích.
WBD se prostřednictvím svých stanic a platforem podařilo během letošní sezóny rekordně navýšit zájem o snooker během každého významného eventu. Eurosport tyto události přenášel živě v rámci lineárního vysílání ve více než 20 jazycích a všechny turnaje byly zároveň dostupné pro předplatitele streamovací platformy HBO Max. Ta bude začátkem příštího roku zpřístupněna i pro předplatitele z Itálie, Německa a Velké Británie.
Nadcházející World Snooker Tour 2025/2026 sestává z celkem 22 turnajů, přičemž 18 z nich je rankingových. Současná světová jednička, Judd Trump, má před sebou velmi náročnou sérii utkání, ve kterých se bude snažit svou pozici obhájit. Nejprve bude muset ve dnech 29. listopadu až 7. prosince 2025 uspět na UK Championship, od 11. do 18. ledna 2026 jej pak čekají Masters. Triple Crown zakončí na Mistrovství světa ve snookeru, které proběhne ve dnech od 18. dubna do 4. května 2026.
zdroj: WBD