SkyShowtime: Nové seriály a návrat oblíbených titulů
Streamovací platforma SkyShowtime dnes odhalila nabídku filmových trháků Taylora Sheridana - na Oscara® nominovaného výkonného producenta nejsledovanějšího seriálu SkyShowtime, Yellowstone.
Prvním z hitů, které se na podzim vrátí, bude třetí řada Tulsa King v hlavní roli s na Oscara nominovaným Sylvesterem Stallonem. Ten bude mít premiéru na SkyShowtime 25. září. Ve třetí sérii se představí nominant na Oscara Samuel L. Jackson v roli Russella Lee Washingtona Jr., který se po událostech v Tulse přesune do New Orleans, aby se stal hlavní postavou vlastního spin-offu NOLA King.
Přichází také dlouho očekávaná druhá řada seriálu Landman, která bude mít premiéru 21. listopadu. V hlavních rolích se představí plejáda hvězd včetně držitele Oscara Billyho Boba Thorntona, na Oscara nominované Demi Moore, nominanta na Oscara Andyho Garcíi, Ali Larter a také nominanta na Oscara Sama Elliotta. Na obrazovky se vrací i čtvrtá řada seriálu Mayor of Kingstown s na Oscara nominovaným Jeremym Rennerem, která odstartuje 30. října.
K hvězdnému seznamu se přidávají dva zbrusu nové exkluzivní seriály inspirované celosvětově úspěšným dramatem Yellowstone, které budou také k vidění na SkyShowtime. Seriál The Dutton Ranch (pracovní název) s Kelly Reilly, Colem Hauserem a Finnem Littlem v rolích Beth Dutton, Rip Wheeler a Carter, s pětinásobnou nominantkou na Oscara Annette Bening v roli Beulah Jackson. Tento netrpělivě očekávaný seriál se objeví na SkyShowtime společně se seriálem The Madison, v němž hrají držitelka Zlatého glóbu® Michelle Pfeiffer a Patrick J. Adams a který sleduje newyorskou rodinu v údolí řeky Madison uprostřed Montany.
Bližší informace k chystaným titulům na SkyShowtime
Tulsa King S3
Datum premiéry: 25. září
První epizoda třetí řady seriálu Král Tulsy bude mít premiéru 25. září exkluzivně na SkyShowtime a každý týden přibude nový díl.
Jak se Dwightovo impérium ve třetí sezóně rozrůstá, přibývá i jeho nepřátel - a roste i nebezpečí pro jeho tým. Teď se musí v Tulse postavit dosud nejnebezpečnějším protivníkům: Dunmirovým, mocné staré a bohaté rodině, která ale nehraje podle starých pravidel a nutí Dwighta bojovat o všechno, co vybudoval, aby ochránil svou rodinu. V seriálu Tulsa King se představí Sylvester Stallone, Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike „Cash Flo“ Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo a také Garrett Hedlund a Dana Delany. Na Oscara nominovaný Samuel L. Jackson se objeví i ve třetí sérii jako Russell Lee Washington Jr. a poté se z Tulsy přesune do New Orleans jako hlavní postava nově schváleného spin-offu seriálu Tulsa King s názvem NOLA King.
Mayor of Kingstown S4
Datum premiéry: 30. října
První díl čtvrté řady seriálu Mayor of Kingstown bude mít premiéru 30. října exkluzivně na SkyShowtime, nové díly budou vysílány každý týden.
Mayor of Kingstown se vrací se čtvrtou řadou, ve které se v hlavních rolích představí na Oscara nominovaný Jeremy Renner, držitelka Emmy a Zlatého glóbu Edie Falco, držitel ceny BAFTA® Lennie James, držitelka ceny Tony® Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Hamish Allan-Headley a Nishi Munshi. Mayor of Kingstown společně vytvořili na Oscara nominovaný Taylor Sheridan a Hugh Dillon.
Ve čtvrté řadě je Mikeova kontrola nad Kingstownem ohrožena, protože mocenské vakuum po Rusech se snaží zaplnit noví hráči. Mike se tak musí postavit válce gangů a zabránit tomu, aby pohltila celé město. V době, kdy jsou jeho milovaní ve větším nebezpečí než kdy dřív, se musí Mike potýkat s paličatým novým ředitelem věznice, aby ochránil své blízké, a zároveň se vypořádat s démony vlastní minulosti.
Landman S2
Datum premiéry: 21. listopadu
První díl druhé řady seriálu Landman bude mít premiéru 21. listopadu exkluzivně na SkyShowtime, nové díly budou vysílány každý týden.
Od spolutvůrců Taylora Sheridana a Christiana Wallace.V seriálu Landman hrají držitel Oscara Billy Bob Thornton, na Oscara nominovaní Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott, a dále Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan a Colm Feore. Landman se odehrává v pověstných městech západního Texasu a je moderním příběhem o hledání štěstí ve světě ropných plošin. Seriál vychází z pozoruhodného jedenáctidílného podcastu Boomtown od Imperative Entertainment a Texas Monthly a je příběhem o drsných hornících a divokých miliardářích v byznysu tak velkém, že mění naše klima, ekonomiku i geopolitiku.
Již brzy na SkyShowtime
NOLA King
Seriál NOLA King sleduje Russella Lee Washingtona Jr. (Samuel L. Jackson), který se během desetiletého pobytu ve federálním vězení spřátelil s Dwightem Manfredim (Sylvester Stallone). Po propuštění ho však newyorská mafiánská rodina Renzetti vyšle do Tulsy, aby Dwighta jednou provždy odstranil. Inspirován tím, co Dwight vybudoval v Tulse, a okouzlený možnostmi druhých šancí, se Washington vrací do New Orleans, ze kterého před čtyřiceti lety odešel. Chce znovu navázat vztahy s rodinou a přáteli a získat zpět kontrolu nad městem, jež kdysi opustil. Tím si proti sobě poštve své bývalé zaměstnavatele v New Yorku a zároveň se stane terčem pomsty starých nepřátel z New Orleans, a to jak z řad zločinců, tak policistů.
The Dutton Ranch (pracovní název)
Beth Duttonová a Rip Wheeler jsou vděční za mír, o který usilovali, za který bojovali a za který téměř položili životy na svém 7 000 akrovém ranči Dutton. V těžkých časech a tváří v tvář tvrdé konkurenci dělají Beth a Rip vše, co je třeba, aby přežili, a zároveň se starají o to, aby se Carter stal mužem, jakým má být. Chad Feehan (Lawmen: Bass Reeves) bude showrunnerem seriálu, jehož výkonnými producenty jsou Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman, Chad Feehan, Christina Voros, Kelly Reilly, Cole Hauser a Keith Cox.
The Madison
Další z řady seriálů z neustále se rozšiřujícího světa Yellowstone. Seriál je upřímným pohledem na smutek a mezilidské vztahy a sleduje osudy newyorské rodiny v údolí řeky Madison uprostřed Montany. V hlavních rolích se představí nominantka na Oscara a držitelka Zlatého glóbu Michelle Pfeiffer, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Beau Garrett a Amiah Miller.
zdroj: SkyShowtime