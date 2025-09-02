Astra spustila HEVC platformu se španělskými programy

Astra spustila HEVC platformu se španělskými programyDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor SES (Astra) spustil novou televizní platformu na evropském satelitním systému Astra na pozici 19,2°E. Nová platforma se zaměřuje na distribuci španělských programů enkódovaných v HEVC (H.265).
Pro šíření španělských programů využívá operátor dva DVB-S2 multiplexy. Jeden multiplex pracuje na kmitočtu 11,009 GHz a druhý na frekvenci 11,406 GHz, které doposud sloužily pro HEVC testy. V paketech jsou šířeny běžné španělské neplacené programy. Z důvodu omezení vysílacích práv je jejich satelitní signál zakódován systémem Nagra MA (CAID 1867 a 1887).
V prvním multiplexu jsou šířeny stanice Antena 3, Neox, Nova, Altreseries, LaSexta, Mega, Telecinco, FDF, Boing, Cuatro, Divinity, Energy, Be Mad a Real Madrid TV. Druhý mux obsahuje stanice La 1, La 2, 24horas, Clan, Teledeporte a DKISS.
technické parametry:
• Astra 1N (19,2°E), freq. 11,009 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
• Astra 1P (19,2°E), freq. 11,406 GHz, pol. V, SR 23500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK