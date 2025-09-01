Do studií České televize se o víkendu podívalo téměř 13 tisíc návštěvníků

Do studií České televize se o víkendu podívalo téměř 13 tisíc návštěvníkůDNES! | redakce | tisk | názory
Na den otevřených dveří České televize dorazilo v sobotu 30. srpna celkem 12 631 návštěvníků. Zájemci mohli projít televizními studii v Praze, Brně i Ostravě, kde se podívali do zákulisí výroby oblíbených pořadů a zpravodajství nebo do přenosových vozů a režií.
Setkat se také mohli s tvářemi obrazovky nebo zažít bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Během dne otevřených dveří převzala také herečka Jiřina Bohdalová Večerníčkův řád za celoživotní tvorbu pro děti.
Největší zájem byl tradičně o pražské Kavčí hory, kam zavítalo 9 476 hostů, v Brně si studia prohlédlo 1 940 zájemců a do Ostravy dorazilo 1 215 diváků. „
Jsem velmi rád, že si na den otevřených dveří našlo cestu tolik lidí a že jsme jim mohli ukázat zákulisí práce veřejnoprávní televize. Děkuji nejen divákům, kteří dorazili, ale i našim zaměstnancům, kteří se jim celý den věnovali. Společně jsme ukázali pohled do televizního zákulisí,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.
Kromě samotných prohlídek studií si návštěvníci mohli vyzkoušet i celou řadu aktivit v rámci doprovodného programu, který celý den všem připomínala moderátorka Marcela Augustová. Společně s Vladimírem Kořenem ze Zázraků přírody dělali vědecké pokusy, s vítězem soutěže Peče celá země Vojtěchem Vrtiškou zdobili perníčky nebo si odnášeli podpisy od známých tváří zpravodajství České televize. Na děti čekaly soutěže a tematické zóny, dospělí pak ocenili koncerty, například kapely O5 a Radeček, nebo možnost osobního setkání s oblíbenými s herci Josefem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou. Děti i dospělé bavila také taneční škola StarDance, ve které jim učiteli byli jejich oblíbení tanečníci a tanečnice, které znají z obrazovky České televize.
Prošli jsme si všechny trasy a bylo fascinující vidět, jak velká studia jsou, jak se vše natáčí a jak fungují přenosové vozy. Skvělé bylo, že jsme si mohli i na některé věci sáhnout a podívat se do hledáčku kamery,“ popsal svou zkušenost pan Eduard.
Atmosféru si pochvalovali i mladší návštěvníci. „
Hodně se mi tady líbilo. Všechna studia byla super,“ řekl osmiletý Antonín. Podobně nadšený byl čtrnáctiletý František: „
Nejvíc mě bavila modrá trasa s přenosovým vozem a technikou. Celkově to bylo skvěle zorganizované.“
Zaujalo také samotné technické zázemí. „
Zdála se mi docela složitá ta studia, kolik za tím musí být práce. Jsem v televizních technologiích úplný laik, ale hodně mě to nadchlo. Nejvíc se mi líbila zvuková režie,“ svěřil se návštěvník, který se představil jako Brutus.
Na své si přišli i rodiče s dětmi. „
Dětem se líbila Olympijská zóna EDA zóna, ale nejlepší byla Kouzelná školka. Hodně nás zaujala i režie,“ uvedla divačka Nicole. „
Já často sleduju Sama doma, tak jsem byla ráda, že jsem viděla studio naživo. Překvapilo mě, že je mnohem menší než na obrazovce. A děti byly také moc spokojené,“ doplnila Iva.
Mnozí ocenili i to, že letošní ročník nabídl upravené expozice a menší čekací doby. „
Kavčí hory jsem navštívil i v roce 2023, takže jsem mohl porovnávat. Tentokrát jsem ocenil kratší čekání i obměněné trasy. Za mě velké plus,“ uzavřel Luboš, který dorazil až z Bratislavy.
zdroj: ČT