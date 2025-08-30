DM News English zahájil FTA testy

DM News English zahájil FTA testyDNES! | redakce | tisk | názory
Před startem je nový volně vysílaný kanál. Na satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku zahájila zkušební vysílání stanice DM News English. Zahájení pravidelného vysílání je naplánováno na září 2025.
Kanál DM News English vysílá z Manchesteru. Divákům slibuje nepřetržité "férové a nestranné" zpravodajství o událostech v Pákistánu, Asii, Evropě a na Středním východě.
Stanice je testuje v MPEG-2 v SD rozlišení. Příjem je možný ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.
Jde o znovuzrození značky DM, která ukončila provoz v roce 2014 po sérii právních sporů s britským mediálním regulátorem Ofcom. Předchozí vlajková stanice DM Digital byla často obviňována z porušování předpisů, což nakonec vedlo k jejímu uzavření.
DM News Plus ve Velké Británii fungovala do roku 2008 a nyní se vrací s osvěženou identitou pod novým vedením. Stanice bude vysílat zprávy primárně v angličtině a klade si za cíl znovu vybudovat pozici důvěryhodného a konkurenceschopného hlasu v britských médiích.
technické parametry - DM News English (programová pozice 7617):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,523 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
zdroj: satkurier.pl + bis asia