Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 30. srpna 2025, svátek má Vladěna

DM News English zahájil FTA testy

DNES! | redakce | tisk | názory

Před startem je nový volně vysílaný kanál. Na satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku zahájila zkušební vysílání stanice DM News English. Zahájení pravidelného vysílání je naplánováno na září 2025.

Kanál DM News English vysílá z Manchesteru. Divákům slibuje nepřetržité "férové a nestranné" zpravodajství o událostech v Pákistánu, Asii, Evropě a na Středním východě.

Stanice je testuje v MPEG-2 v SD rozlišení. Příjem je možný ve střední Evropě s parabolami od průměru cca 60 cm.

Jde o znovuzrození značky DM, která ukončila provoz v roce 2014 po sérii právních sporů s britským mediálním regulátorem Ofcom. Předchozí vlajková stanice DM Digital byla často obviňována z porušování předpisů, což nakonec vedlo k jejímu uzavření.

DM News Plus ve Velké Británii fungovala do roku 2008 a nyní se vrací s osvěženou identitou pod novým vedením. Stanice bude vysílat zprávy primárně v angličtině a klade si za cíl znovu vybudovat pozici důvěryhodného a konkurenceschopného hlasu v britských médiích.

technické parametry - DM News English (programová pozice 7617):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,523 GHz, pol. H, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl + bis asia

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Představujeme: Pecka.TV
Představujeme: Pecka.TV
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Hitparáda televizní zábavy
kanál CT2 20:00 Kleopatra (1/2)
21:50 Kleopatra (2/2)
00:00 Tři dny ke svobodě
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Iron Man
22:50 Bullet Train
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (1)
21:30 Bez lítosti 2 (1)
22:30 Zabijáci osamělých srdcí
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 2 (3)
21:20 Profesionálové 2 (4)
22:25 Díra u Hanušovic
kanál BARRANDOV 20:05 Nikdo není perfektní
21:10 To nejlepší z Vtipu za stovku
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Slovenský deň kroja
22:05 Neskoro večer
23:10 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 List pre Evitu (1/2)
21:30 List pre Evitu (2/2)
23:05 Milan Kňažko jubiluje
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:45 Poručík Petr (3)
23:35 Pravá tvář (15)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook