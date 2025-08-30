Quantcast
AFN omezí satelitní služby

DNES! | redakce

Televizní služba AFN (American Forces Network) pro americké jednotky umístěné v Evropě přechází v březnu 2026 ze satelitního přenosu na internetový protokol (IP).

Paket televizních kanálů AFN TV je šířen prostřednictvím satelitu Eutelsat 9B (9°E), z transpondéru v širokém paprsku na kmitočtu 11,804 GHz.

Televizní balíček AFN ze satelitu Eutelsat 9B bude omezován. Tento proces probíhá vydáním mobilní aplikace AFN Now, kterou si lze zdarma stáhnout z obchodů Apple a Google Play pro chytré telefony a tablety s operačními systémy Apple a Android, stejně jako pro vybrané chytré televizory a zařízení, jako jsou Amazon Firestick, Roku a Apple TV.

Kromě širší programové nabídky, více obsahu a možnosti sledovat pořady v různých časech, zástupci AFN oznámily, že úspory plynoucí z přechodu ze satelitu na IP přesáhnou částku 9 milionů dolarů ročně.

Zpravodajské a sportovní kanály a pořady na vyžádání jsou na AFN Now.
AFN Now je hybridní streamovací platforma nabízející čtyři typy obsahu:

VOD (Video on Demand), dostupné pro sledování kdykoli a umožňující naprostou flexibilitu. VOD zahrnuje nejoblíbenější sporty, události, filmy a speciální pořady, přičemž každý týden se přidává přibližně 300 nových zábavních pořadů.
Simulcast (živé vysílání) stanic AFN Sports, AFN Sports2, AFN News a AFN Prime
Sport (záznamy). Jde o záznamy přenosů z lineárního vysílání. Každý týden je v nabídce přibližně 100 nových sportovních přenosů
VOD na vyžádání - dle zájmů prostřednictvím bezplatného streamování s reklamou (FAST). Tyto programy zahrnují sezónní a tematické programy, jako jsou vánoční a specializované programy (vaření, dětské).

Nabídka 8 HD kanálů AFN bude příští rok na satelitu ukončena. Pro oblasti s nedostatečnou internetovou šířkou pásma se plánuje globální nabídka čtyř SD kanálů.

technické parametry - AFN TV:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 11,804 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA PowerVU + Verimatrix

zdroj: satkurier.pl

názory čtenářů




ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Představujeme: Pecka.TV
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

