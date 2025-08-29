Stillwater s Mattem Damonem na Nova Cinema

Stillwater s Mattem Damonem na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Nova Cinema uvede ve čtvrtek 5. září ve 21:40 americký film Stillwater s Mattem Damonem v hlavní roli. Tento kriminálně dramatický snímek z roku 2021 režíroval Tom McCarthy (Spotlight) a vypráví příběh bývalého dělníka z ropné plošiny, který se vydává z Oklahomy do francouzské Marseille, aby pomohl své dceři - nespravedlivě odsouzené za vraždu své spolubydlící a partnerky.
Scénář k filmu napsal McCarthy společně s Marcusem Hincheyem, Thomasem Bidegainem a Noé Débrém. Hudbu složil oscarový skladatel Mychael Danna. Stillwater měl světovou premiéru 8. července 2021 na filmovém festivalu v Cannes. Byl natočen s rozpočtem přibližně 20 milionů dolarů, přičemž celosvětově utržil necelých 19,8 milionu USD.
Natáčení probíhalo jak v USA, tak ve Francii. Tvůrci využili reálné lokace - města Stillwater, El Reno, Arcadia, Guthrie a Chickasha v Oklahomě a zejména pobřežní Marseille. Ve filmu se objevuje například slavný stadion Vélodrome, kde štáb natáčel během skutečného zápasu Olympique Marseille, a to se souhlasem klubu i diváků.
Matt Damon se na roli pečlivě připravoval: přibral na váze, osvojil si chování typického dělníka a spolu s režisérem absolvoval cestu po Oklahomě, aby nasál kulturní a sociální kontext prostředí. Vše konzultoval také s reálným pracovníkem z ropné vrtné plošiny.Vedle Damona zazářila Camille Cottin jako Virginie - herečka z Marseille, která hlavnímu hrdinovi pomáhá navázat vztah s dcerou i sama se sebou. Její postava přináší do příběhu nejen ženskou citlivost, ale i důležitý emoční protipól.Film byl při premiéře v Cannes odměněn pětiminutovým potleskem vestoje. Kritici ocenili jeho citlivý přístup k tématům spravedlnosti, kulturního střetu a otcovství v globalizovaném světě.
Zajímavosti:
• Natáčení probíhalo přímo v autentických lokalitách děje - včetně skutečného města Stillwater v Oklahomě.
• Stadionová scéna byla natočena během reálného utkání Olympique Marseille vs. AS Saint-Étienne.
• Scénář je volně inspirován případem Amandy Knox, aniž by šlo o přímou rekonstrukci.
• Matt Damon se na roli připravoval intenzivně - fyzicky i terénním průzkumem v Oklahomě.
zdroj: Nova