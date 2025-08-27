PPF se zbavuje podílu v ProSiebenSat.1, v Německu zůstává

PPF se zbavuje podílu v ProSiebenSat.1, v Německu zůstáváDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina ProSiebenSat.1 čekají změny ve vlastnických podílech. Česká firma PPF totiž oznámila, že ukončuje svoji investici v německé společnosti ProSiebenSat.1.
PPF se rozhodla akceptovat nabídku společnosti MfE (MediaForEurope) a nabídla ji svých 36 539 628 akcií, což je přibližně 15,68 procent základního kapitálu společnosti ProSiebenSat.1.
PPF rovněž ukončuje platnost svých zbývající finančních instrumentů, přes které drží hlasovací práva a podíly ve společnosti ProSiebenSat.1. Tento krok následuje po ukončení počáteční fáze akceptace dvou konkurenčních veřejných nabídek," popsala PPF.
Ačkoli MFE zaznamenala pouze omezený zájem o svou nabídku, ani PPF se nepodařilo oslovit dostatek akcionářů, kteří by podpořili její cíle. S aktuálními více než 43 % hlasovacích práv ve společnosti ProSiebenSat.1 je tak podíl MFE velmi pravděpodobně dostatečný k zajištění prosté většiny na valných hromadách. Nižší zájem o nabídku PPF znemožňuje Skupině pokračovat v její zamýšlené roli strategického investora, který by v ProSiebenSat.1 působil jako rovnocenný partner vůči MFE a mohl sdílet své zkušenosti s tvorbou a rozvojem platforem v oblasti digitální televize a streamingu," vysvětlila firma.
PPF zároveň poznamenala, že napomohla významnému zlepšení podmínek nabídky MfE, což výrazně zvýšilo ocenění společnosti ProSiebenSat.1 a vytvořilo vyšší hodnotu pro všechny její akcionáře.
I přes odchod PPF z ProSiebenSat.1 zůstává německý trh pro PPF klíčový. Příkladem je vlastnictví společnosti Vitronic, předního výrobce technologií pro strojové vidění, a také působení na německém trhu společnosti Škoda Transportation, významného dodavatele tramvají a lehkých kolejových vozidel pro městské dopravní podniky po celé zemi.
PPF je přesvědčena, že Německo nabízí významné ekonomické příležitosti. Bude proto své investiční aktivity na německém trhu posuzovat z tohoto pohledu a nadále usilovat o vytváření hodnoty pro všechny zainteresované strany," uvedla PPF.
MfE vlastní děti bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho, který zemřel v roce 2023. Cílem MfE je vytvořit velkou evropskou mediální skupinu, která bude konkurovat placeným streamovacím platformám typu Netflix.