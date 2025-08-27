Quantcast
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy

Oddělení Kontroly Termínově Ohrožených Případů Útvaru S., známé pod zkratkou OKTOPUS, znovu zasahuje. Kapitán Dítě (Miroslav Krobot), kapitánka Fáberová (Marika Šoposká) a plukovník Schwarz (Kryštof Hádek) se ve druhé řadě úspěšného detektivního seriálu režiséra Jana Pachla vrací, aby vyřešili dalších dvanáct odložených záhad.

Pátrání je zavede do hluboké minulosti devadesátých let, kdy Dítě jako mladý policista začínal, i do současného Berlína, pražského podsvětí nebo zákoutí skladišť na periferii. Jeden případ jim přinese samotné Labe, jiný odhalí tajemství dívčího internátu, dostanou se mezi válečné veterány i na pilu na Vysočině. Druhou řadu seriálu nabídne od 8. září každé pondělí od 20:10 hodin program ČT1.

Oktopus 2 (foto: Lukáš Oujeský, Česká televize)
▲ Oktopus 2 (foto: Lukáš Oujeský, Česká televize)

Druhá řada přináší nové příběhy, ale zachovává ducha, kterého diváci v první sérii ocenili. „Chtěli jsme minimálně dosáhnout úrovně první série. Myslím, že se to povedlo a v něčem nás to bavilo ještě víc,“ říká kreativní producent a scenárista Josef Viewegh a dodává: „Případy jsou propracovanější, i hlavní dvojice se mezi sebou herecky posunula - Mirek Krobot a Marika Šoposká se po první sérii poznali tak dobře, že spolu dokonce napsali divadelní hru. Ta blízkost je znát i na obrazovce.“

Podle režiséra Jana Pachla se diváci mohou těšit na pestřejší vizuální styl: „Začali jsme používat jiné postupy, druhá série je filmovější a pracujeme s větší hloubkou. Každý díl je zasazený do jiného prostředí - od Posázaví přes pražské lokace až po Františkovy Lázně. A dostaneme se i do retro polohy devadesátých let. Přesto zůstává seriál tím, co diváci znají - Oktopusem s lidsky napsanými postavami, kterým rozumějí.“

Oktopus 2 (foto: Marie Anna Baráková, Česká televize)
▲ Oktopus 2 (foto: Marie Anna Baráková, Česká televize)

Hlavní postavy dostávají nové odstíny. „Návrat do role kapitána Dítěte je příležitost postavu zpřesnit,“ říká Miroslav Krobot a dodává: „Seriál kombinuje aktuální případy před promlčením s retro polohou. Díky tomu divák pochopí, proč je Dítě takový, jaký je dnes.“ Marika Šoposká doplňuje: „Fáberová je pořád nepříjemná, ale ponoříme se hlouběji do jejího osobního života a konečně se dozvíme, proč se tak chová.“ Výrazný prostor dostává i plukovník Schwarz. „V první sérii byl spíš formální figurou. Teď má i svůj osobní život, což pro mě jako herce bylo zajímavější,“ říká Kryštof Hádek.

Natáčení přineslo i kuriózní momenty. „Největší zvláštností je Mirek Krobot. Jako kapitán Dítě snědl tunu pochoutkových salátů, párků a topinek - a víte co? Cholesterol měl v pořádku. To je zázrak,“ směje se Josef Viewegh. Za kamerou stojí sehraný tým, který spolupracoval už na seriálech Cirkus Bukowsky, Rapl nebo Volha. „Se střihačem Pauerem a kameramanem Jandou jsme natočili skoro osmdesát dílů různých seriálů - a pořád jsme se nepohádali,“ říká s nadsázkou Viewegh.

Oktopus se vrací s dvanácti novými případy, které potvrzují, že minulost nikdy není úplně uzavřená. A že závod opravdu nekončí, dokud koně běží.

zdroj: ČT

