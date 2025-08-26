Kabelio s FTA kanály BVN TV wedotv se stěhují

Kabelio s FTA kanály BVN TV wedotv se stěhujíDNES! | redakce | tisk | názory
Volně vysílané programy BVN TV a tři HD stanice pod značkou wedotv přecházejí na nový vysílací transpondér. Operátor švýcarské placené televizní platformy Kabelio, který zajišťuje i FTA distribuci zmíněných programů, přesouvá vysílací kapacity na jinou frekvenci v rámci pozice 13°E.
FTA kanály BVN TV, wedotv Movies HD, wedotv Sport HD, wedotv Big Stories HD spolu s pay-tv stanicemi DTH služby Kabelio se přesouvají z původní frekvence 10,853 GHz na kmitočet 10,775 GHz. Parametry multiplexu jsou stejné (SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK). Mění se jen transpondér a vysílací satelit místo 13F na 13G.
V současné době jsou programy provozovány na obou frekvencích a to až do 1.10.2025, kdy bude distribuce na kmitočtu 10,853 GHz ukončena. Diváci tak mají dostatek času na přeladění svých přijímačů na nové parametry.
nové technické parametry - Kabelio (včetně FTA stanic BVN TV, wedotv Movies HD, wedotv Sport HD, wedotv Big Stories HD):
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,775 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - Kabelio (včetně FTA stanic BVN TV, wedotv Movies HD, wedotv Sport HD, wedotv Big Stories HD) (do 1.10.2025):
• Eutelsat Hot Bird 13F (13°E), freq. 10,853 GHz, pol. H, SR 29900, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK