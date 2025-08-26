Seriál The Walking Dead: Daryl Dixon se vrací ve třetí sérii na AMC

Seriál The Walking Dead: Daryl Dixon se vrací ve třetí sérii na AMCDNES! | redakce | tisk | názory
Oblíbení hrdinové Daryl a Carol se vrací zpět na obrazovky a o napětí ani drama nebude nouze. V dlouho očekávané třetí sérii se Norman Reedus (Daryl) a Melissa McBride (Carol) snaží vrátit domů. To ale rozhodně nebude jednoduché.
Jak toto jejich putování dopadne, mohou diváci sledovat od 8. září ve 22 hodin na televizní stanici AMC. A to není vše, v Madridu a jeho okolí se již začala točit závěrečná čtvrtá série, takže se fanoušci mají opravdu na co těšit.
Hlavní děj třetí série se odehrává ve Španělsku, odkud se Daryl a Carol snaží najít cestu zpátky domů za svými milovanými. Místo toho, aby se k domovu přibližovali, se však vzdalují. Dostanou se do ještě vzdálenějších míst, kde čelí novým hrozbám. I zde pocítí drsné dopady Walkerovy apokalypsy.
V příběhu se prolínají témata přežití, paměti a touhy po domově, a to v kulisách dosud neprobádaných míst. Daryl s Carol se v tomto neznámém prostředí střetnou nejen se zombie, ale i s živými spojenci a protivníky. V ději se objeví také nové tváře - španělsky mluvící herci Eduardo Noriega, Óscar Jaenada nebo Alexandra Masangkay. V hlavních rolích se opět představí Norman Reedus (Daryl) a Melissa McBride, kteří se zároveň podílí i na produkci samotného seriálu.
Výkonnými producenty třetí série seriálu The Walking Dead: Daryl Dixon jsou Scott M. Gimple, showrunner David Zabel, Norman Reedus, Melissa McBride, Greg Nicotero, Brian Bockrath, Angela Kang, Jason Richman, Dan Percival a Steve Squillante.
Co je navíc už teď jisté je, že dobrodružství Carol a Daryla touto sérií nekončí. Ve Španělsku totiž právě probíhá natáčení závěrečné 4.série, která bude mít 8 epizod. Během nich prožijete se svými oblíbenými hrdiny ještě mnoho napětí i nezapomenutelných okamžiků.
Seriál Daryl Dixon je spin-offem populární postapokalyptické série The Walking Dead. První série dobrodružství Daryla a Carole se vysílala před dvěma lety a rychle se stala nejsledovanější premiérou a seriálem služby AMC+. Podobný úspěch zaznamenala i druhá série.
Darly Dixon je neuvěřitelná cesta. Děkuji opravdu každému fanouškovi, které se na ni s námi vydal. Finále nebude jen zakončením, bude oslavou toho, co jsme společně sdíleli,“ vzkázal z natáčení čtvrté série herec Norman Reedus.
Také Melisa McBride je nadšená z natáčení ve španělských lokacích: „
Natáčení evropského příběhu Daryla a Carol je opravdu životní zážitek, pořád se k těmto dvěma postavám vracím. V jejich příběhu je toho ještě hodně nedořečeného, je toho hodně, na co se mohou fanoušci těšit.“
Teď ale přichází čas užít si šest nových epizod třetí sérii The Walking Dead: Daryl Dixon, která startuje už 8. září na stanici AMC. Celosvětovou premiéru v originálním znění můžete sledovat už ve 3 hodiny ráno, v češtině pak každé pondělí od 22 hodin.
zdroj: AMC