ČT uvede snímek o rekonstrukci pravěké mořeplavby

Tajemství námořníků, kteří před devíti tisíci lety přicestovali do Evropy z Malé Asie, přináší nový dokument České televize Mořeplavci pravěku. Snímek o skupině českých dobrodruhů, kteří podnikli cestu přes Egejské moře na člunu vydlabaném z jednoho kmene, vysílá 16. září od 21:00 hodin program ČT2. Režie Tomáš Kratochvíl.

Zemědělci, kteří jako první přicestovali do Evropy, čelili obrovské výzvě, museli zdolat vody Egejského moře. Bezmála hodinový film, který spojuje prvky dobrodružného dokumentu, vědeckého experimentu a historické rekonstrukce, o tom přináší objevná svědectví. Posádka vedená archeologem a ředitelem Archeoparku ve Všestarech Radomírem Tichým se v něm snaží prokázat, že lidé z neolitu mohli překonat moře na lodích vytesaných kamennými nástroji z jednoho kmene stromu.

Mořeplavci pravěku (foto: archív ČT)
▲ Mořeplavci pravěku (foto: archív ČT)

Šéf expedice Monoxylon IV, archeolog Radomír Tichý, mě oslovil, protože jsme už dřív spolupracovali na seriálu Mistři starých řemesel. Oba jsme umanutí, puntičkáři, dobrodruhové a milujeme popularizaci archeologie. Byla to velká čest a bez váhání jsem nabídku přijal,“ vzpomíná režisér Tomáš Kratochvíl. 

Film má ambici zaujmout diváky dokumentů popularizujících historii. Otevírá jim možnost představit si dávný neolit. „Česká archeologie je světový fenomén a výprava Monoxylon to opět potvrdila. Prokázala, že zemědělci se z Malé Asie mohli do Evropy skutečně dostat po moři. Dokument o tom je strhující a zároveň informacemi nabitá podívaná,“ říká kreativní producent Dušan Mulíček.

Posádka nadšenců vyplula v létě 2023 z ostrova Samos a doplavila se až na řeckou pevninu. Urazila přibližně 500 kilometrů. Natáčení začalo na jaře předchozího roku vytesáním člunu z dubu starého 300 let. Posádka v něm nejprve absolvovala zkušební plavbu a trénink. Během plavby po moři čelila extrémnímu horku, silným mořským proudům i fyzickému vyčerpání. „Vysoké teploty nezvládám. Zatímco chlapi pádlovali celý den pod sluncem a přespávali pod širákem na pustých ostrovech, já řešil ke konci výpravy zdravotní problémy zalezlý v kajutě doprovodného plavidla. Na filmu to doufám není znát,“ přiznává režisér. 

Dokument vznikl s řeckými koproducenty z Alaska Films a veřejnoprávní televizí ERT. Odborný pohled na význam plavby v něm přináší vyjádření archeologů a historiků z Řecka a Itálie. Reprízu mohou diváci sledovat 17. září v 15:50, opět na ČT2.

Náš snímek ukazuje, že máme společnou historii se všemi Evropany a že si ji teď díky českým experimentálním archeologům umíme líp představit,“ zve ke sledování režisér Tomáš Kratochvíl. 

zdroj: ČT

