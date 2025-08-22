STVR začala natáčet tv film Výkriky bez ozveny

STVR začala natáčet tv film Výkriky bez ozvenyDNES! | redakce | tisk | názory
V těchto dnech začala STVR (Slovenská televize a rozhlas) natáčet původní televizní film Výkriky bez ozveny, který vzniká na motivy stejnojmenné sbírky novel Mila Urbana.
Scénář k připravovanému projektu napsal a režie se ujal Marek Ťapák, který si spolu se svými týmem vybral na natáčení autentické prostředí Vychylovky na Kysucích. Právě v přírodě Urbanovy postavy ve skutečnosti žily, trpěly, milovaly i umíraly.
Scénář filmu se skládá ze šesti Urbanových novel - Štefan Koňarčik-Chrapek a Pán Boh, Svedomie, Nie, Pravda, Človek, ktorý hľadal šťastie a Rozprávka o Labudovi, které tvoří jeden dramatický celek a ve kterém se postavy a jejich osudy přirozeně prolínají. V příběhu se objevuje kněz, který je svědkem řady klíčových okamžiků v životě postav a svým jednáním zasahuje do jejich osudů.
Ve filmu se objeví herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.
Film vzniká v produkci STVR ve spolupráci s řadou regionálních partnerů. Během natáčení se využívají reálné lokace severního Slovenska včetně tradičních dřevěnic, kostelíků a rázovitých přírodních scenérií, které budou autenticky posilovat atmosféru dramatického příběhu. Televizní premiéra filmu je plánovaná na podzim 2026.
zdroj: STVR