Pátek, 22. srpna 2025, svátek má Bohuslav

STVR začala natáčet tv film Výkriky bez ozveny

V těchto dnech začala STVR (Slovenská televize a rozhlas) natáčet původní televizní film Výkriky bez ozveny, který vzniká na motivy stejnojmenné sbírky novel Mila Urbana.

Scénář k připravovanému projektu napsal a režie se ujal Marek Ťapák, který si spolu se svými týmem vybral na natáčení autentické prostředí Vychylovky na Kysucích. Právě v přírodě Urbanovy postavy ve skutečnosti žily, trpěly, milovaly i umíraly.

Natáčení tv filmu Výkriky bez ozveny (foto: STVR)
▲ Natáčení tv filmu Výkriky bez ozveny (foto: STVR)

Scénář filmu se skládá ze šesti Urbanových novel - Štefan Koňarčik-Chrapek a Pán Boh, Svedomie, Nie, Pravda, Človek, ktorý hľadal šťastie a Rozprávka o Labudovi, které tvoří jeden dramatický celek a ve kterém se postavy a jejich osudy přirozeně prolínají. V příběhu se objevuje kněz, který je svědkem řady klíčových okamžiků v životě postav a svým jednáním zasahuje do jejich osudů.

Ve filmu se objeví herci Samko Fulier, František Výrostko, Dušan Szabó, Helena Geregová, Milan Bahúl, Jana Kvantiková, Jevgenij Libezňuk či Lucia Vráblicová.

Film vzniká v produkci STVR ve spolupráci s řadou regionálních partnerů. Během natáčení se využívají reálné lokace severního Slovenska včetně tradičních dřevěnic, kostelíků a rázovitých přírodních scenérií, které budou autenticky posilovat atmosféru dramatického příběhu. Televizní premiéra filmu je plánovaná na podzim 2026.

zdroj: STVR

názory čtenářů




