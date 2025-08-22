V týdnu výluka vysílačů Kojál, Krašov a Hády

V týdnu výluka vysílačů Kojál, Krašov a HádyDNES! | redakce | tisk | názory
Během příštího týdne proběhnou významné výluky televizního a rozhlasového vysílání z vysílačů Brno - Kojál, Plzeň - Krašov a Brno - Hády.
Výluka vysílače Kojál je naplánována na úterý 26.8.2025 a to již od 4:00 do 16:00 hodin. Během odstávky vysílače nebude možné z Kojálu naladit DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a dále multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Ve stejný den od 4:00 do 18:00 hodin se z Kojálu odmlčí také rozhlasové stanice v pásmu VKV/FM - konkrétně ČRo Radiožurnál, ČRo Brno, ČRo Dvojka, Rádio Impuls a Frekvence 1 a také celoplošné DAB sítě multiplex A a B a regionální R8.
Ve středu 27.8.2025 od 6:00 do 15:00 hodin nebude v provozu vysílač Plzeň - Krašov. V uvedeném časovém rozmezí nebudou z vysílače šířeny DVB-T2 sítě 21, 22 a 23.
Ve stejný den od 10:00 do 15:00 hodin nebudou z Krašova šířeny ani VKV/FM stanice ČRo Radiožurnál, ČRo Dvojka, ČRo Vltava, Frekvence 1 a Rádio Impuls.
Ve čtvrtek 28. srpna 2025 se odmlčí vysílač Brno - Hády. Od 6:00 do 15:00 hodin nebudou z tohoto vysílače šířeny DVB-T2 multiplex 21, 22 a 23. Výluka se dotkne i rozhlasových stanic v pásmu VKV/FM. Od 10:00 do 15:00 hodin z vysílače Hády posluchači nenaladí stanice ČRo Plus, ČRo Brno, ČRo Vltava, Rádio Prostor, Kiss rádio, Rádio Proglas, Evropa 2, Rádio Krokodýl a Rádio Blaník. Z DAB sítí nebudou k dispozici celoplošné sítě multiplex A a multiplex B.
Důvodem pro výluky vysílání jsou pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílacích technologií.