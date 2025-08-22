Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV PrimaDNES! | redakce | tisk | názory
Už v úterý 26. srpna uvede televize Prima premiéru nového rodinného seriálu Polabí. Výpravný seriál s podtitulem Tady jsme doma se připravoval déle než rok a nahlédne do života obyvatel malebného městečka ležícího podél řeky Labe. Diváci se mohou těšit na příběhy plné lidskosti, humoru, emocí i dramatických momentů, které odrážejí každodenní realitu života.
Hlavní roli šéfa místní policie Václava Berana ztvárňuje Miroslav Etzler. Jeho postava je oddaná spravedlnosti, má manželku Olgu, tři děti a neobvyklou zálibu v malování a sbírání zahradních trpaslíků. „
Polabí mě ovlivnilo tak, že jsem začal víc jezdit autobusem, jsem trochu unavenější, ale začal jsem se synem chytat ryby a potkala mě krásná práce. Scénář Honzy Coufala je skvěle napsaný a myslím, že Polabí patří k tomu nejlepšímu, co se tady v české produkci natáčí,“ říká Miroslav Etzler.
Etzlerovu dceru Zuzanu hraje Kristýna Badinková Nováková. „
Jsem na seriál moc zvědavá. Moje postava je úplně jiná než já - trhlá, přidrzlá, extravagantní. Právě to mě na ní ale baví,“ popisuje herečka. Jejího seriálového bratra Marka ztvárňuje Martin Písařík. „
Po letech jsem se vrátil do televizního světa a musím říct, že mě to hodně ovlivnilo. Hůř se mi plánuje volný čas, ale atmosféra na place je skvělá. S postavou Marka mě spojuje láska k přírodě - žije u řeky, stará se o ni a já mám taky chatičku, kde trávím čas stejně rád jako on,“ dodává.
Součástí policejního týmu je i Lucie, kterou hraje Johana Matoušková. „
Lucie je důsledná, empatická, ale zároveň umí být tvrdá. Stále natáčíme, takže mi ani nepřijde, že to čekání na premiéru bylo tak dlouhé,“ říká herečka. Jejím seriálovým manželem je Petr v podání Saši Rašilova. „
Polabí mi změnilo život tím, že jsem objevil nádhernou cyklostezku podél Vltavy, po které pravidelně jezdím na natáčení. V životě auta moc nemusím, ale moje postava je jejich nadšeným milovníkem. Je zapálený do rally, je to zajímavý kontrast,“ směje se Rašilov.
Seriál Polabí přinese příběhy, které si každý může spojit se svým vlastním životem - o rodině, vztazích, sousedských sporech i o hledání pravdy, kdo zabil dívku a jak to ovlivní všechny, kteří žijí v Polabí.
Seriál Polabí sledujte každé úterý a čtvrtek od 20.15 na televizi Prima.
zdroj: FTV Prima