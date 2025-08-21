Cyklistická sezóna bude mít stylové zakončení na platformách WBD

Cyklistická sezóna bude mít stylové zakončení na platformách WBDDNES! | redakce | tisk | názory
Závěr letošní sezóny cyklistických Grand Tour je na dohled. La Vuelta a Espana začíná již 23. srpna 2025 a fanoušci budou všechny její etapy moci sledovat tradičně na platformách Warner Bros. Discovery (WBD).
Jednadvacet etap bude primárně živě vysílat Eurosport a celkem půjde o minimálně 75 hodin televizních přenosů v průběhu třítýdenního závodu. Komplexní pokrytí bude k dispozici i na streamovací platformě HBO Max, kde budou k dispozici i oblíbené features, jako je interaktivní časová osa, která umožňuje personalizaci zážitku každému předplatiteli.
Závod o červený trikot je každoročně velkou událostí i na dalších digitálních platformách a sociálních sítích, které má WBD k dispozici. Právě zde bude pravidelně zveřejňován unikátní obsah přizpůsobený jednotlivým národním trhům - půjde především o podrobné reporty z jednotlivých etap, redakční obsah na internetových stránkách Eurosport.com, exkluzivní sondy do zákulisí Grand Tour i krátké video přehledy highlightů zveřejňované na online platformě YouTube.
Tým expertů Eurosportu bude sledovat a komentovat výkon jezdeckého pelotonu po celou trasu čítající 3 151 kilometrů napříč Španělskem, Itálií, Andorrou a Francií. Jeho členy budou zkušení cyklisté Anders Mielke, Andrea Berton, Thomas Bihel, Jip van den Bos a trojnásobný vítěz La Vuelty, Alberto Contador, který bude přímo z Madridu živě komentovat průběh poslední etapy. Další analýzy zprostředkují hosté v národních studiích Eurosportu, například ve Velké Británii, Španělsku a Francii. Lokalizované obsahové formáty naplno využijí potenciálu pokročilé studiové technologie rozšířené reality.
Devadesátý ročník závodu La Vuelta a Espana odstartuje 23. srpna 2025 v italském Turíně a završen bude 14. září 2025 ve španělském hlavním městě Madridu. O první titul z La Vuelty se bude ucházet dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard (Dánsko, tým Visma-Lease a Bike) i dva favorité z týmu Emirates XRG (Spojené arabské emiráty), Španěl Juan Ayuso a Portugalec Joao Almeida.
Vysílání závodu La Vuelta a Espana bude na kanálech a platformách WBD předcházet zahájení zmíněného UCI mistrovství světa v silniční cyklistice, které bude vůbec poprvé za 98 let hostit země v Africe, konkrétně Rwanda. První závod odstartuje 21. září 2025 ve rwandském hlavním městě Kigali a Eurosport s HBO Max nabídnou divákům v Evropě minimálně 25 hodin živých přenosů mužských i ženských závodů.
Největším aspirantem na titul šampiona v silniční cyklistice je i letos Tadej Pogacar (Slovinsko), který se bude snažit obhájit vítězství z minulého roku. Dá se předpokládat, že Remco Evenepoel (Belgie) se po neúspěchu na Tour de France pokusí napravit si pověst v časovce o duhový trikot. Mezi ženami je držitelkou titulu jeho krajanka Lotte Kopecky (Belgie), kterou se z trůnu pokusí sesadit Grace Brown (Austrálie), zároveň usilující o obhajobu vítězství v časovce, které se jí podařilo před rokem získat ve švýcarském Curychu.
Etapy závodu La Vuelta a Espana:
• 23. srpna - 1. etapa: Turín - Novara; 186,1 km (rovina)
• 24. srpna - 2. etapa: Alba - Limone Piemonte; 159,6 km (horská)
• 25. srpna - 3. etapa: San Maurizio Canavese - Ceres; 134,6 km (kopcovitá)
• 26. srpna - 4. etapa: Susa - Voiron; 206,7 km (kopcovitá)
• 27. srpna - 5. etapa: Figueres - Figueres; 24,1 km (týmová časovka)
• 28. srpna - 6. etapa: Olot - Pal; 170,3 km (horská)
• 29. srpna - 7. etapa: Andorra la Vella - Cerler; 188,0 km (horská)
• 30. srpna - 8. etapa: Monzón Templario - Zaragoza; 163,5 km (rovina)
• 31. srpna - 9. etapa: Alfaro - Valdezcaray; 195,5 km (horská)
• 1. září - volný den
• 2. září - 10. etapa: Sendaviva - Larra-Belagua; 175,3 km (kopcovitá)
• 3. září - 11. etapa: Bilbao - Bilbao; 157,4 km (kopcovitá)
• 4. září - 12. etapa: Laredo - Los Corrales del Buelna; 144,9 km (kopcovitá)
• 5. září - 13. etapa: Cabazón de la Sal - L'Angliru; 202,7 km (horská)
• 6. září - 14. etapa: Avilés - La Farrapona; 135,9 km (horská)
• 7. září - 15. etapa: Vegadeo - Monforte de Lemos; 167,8 km (kopcovitá)
• 8. září - volný den
• 9. září - 16. etapa: Poio - Castro de Herville; 167,9 km (kopcovitá)
• 10. září - 17. etapa: O Barco de Valdeorras - El Morredero; 143,2 km (kopcovitá)
• 11. září - 18. etapa: Valladolid - Valladolid; 27,2 km (individuální časovka)
• 12. září - 19. etapa: Rueda - Guijuelo; 161,9 km (rovina)
• 13. září - 20. etapa: Robledo de Chavela - Bola del Mundo; 155,6 km (horská)
• 14. září - 21. etapa: Alalpardo - Madrid; 111,6 km (rovina)
Program UCI Mistrovství světa v silniční cyklistice 2025:
• 21. září: individuální časovka elitních žen a mužů
• 22. září: individuální časovka žen a mužů do 23 let
• 23. září: individuální časovka juniorek a juniorů
• 24. září: smíšená týmová štafeta
• 25. září: silniční závod žen do 23 let
• 26. září: silniční závod juniorů a mužů do 23 let
• 27. září: silniční závod elitních žen a juniorek
• 28. září: silniční závod elitních mužů
zdroj: WBD