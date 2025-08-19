Quantcast
Úterý, 19. srpna 2025

moje SLOWensko - doku série na STVR

Slovenská televize a rozhlas (STVR) uvede od neděle 7. září 2025 ve 20:10 na Dvojce novou osmidílnou dokumentární sérii moje SLOWensko, která zavede diváky na různá místa naší země, jejich autentických chutí, vůní a jemných odstínů ročních období, svátků i svátků i svátků.

Relace tak divákům nabídne vizuální a duševní zpomalení, nadechnutí se a znovuobjevení krásy života na Slovensku.

Doku série moje SLOWensko (foto: Dáša Kurucová, STVR)
▲ Doku série moje SLOWensko (foto: Dáša Kurucová, STVR)

V uspěchané době, která si vybírá svou daň na kvalitě života, se stále více lidí rozhoduje zpomalit, vrátit se k jednoduchosti a lokálnosti. Moje SLOWensko je pozvánkou k tomuto návratu - k přírodě, k poctivosti, k pokoře, k moudrosti našich předků. Název série moje SLOWensko tuto myšlenku odráží anglickým slovem „slow“ ve slově SLOWensko, které je používáno jako symbol zpomalení, uklidnění.

Průvodkyní cyklem bude moderátorka Veronika Husovská, která se na svých cestách po Slovensku setká se zajímavými lidmi, kteří svým životem a prací dokazují, že poctivost, lokálnost a jednoduchost mají i dnes své pevné místo. Série hledá slovenské „hygge“, chce ukázat, že klid a krása lze nalézt iv běžném dni.

Série je výsledkem práce tvůrčího týmu, který tvoří kameraman Peter Kováč, hudební skladatel Martin Husovský, scénáristka Jana Janove, zvukař Tomáš Kršiak a producentka Anna Kovaľová.

zdroj: STVR

názory čtenářů




