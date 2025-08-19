Eurosport odvysílá z US Open 260 hodin přenosů

Eurosport odvysílá z US Open 260 hodin přenosůDNES! | redakce | tisk | názory
Eurosport během letošního US Open odvysílá zhruba 260 hodin živých tenisových přenosů - a to, co se na televizní obrazovky nevejde, bude k dispozici v nabídce streamovací platformy HBO Max, která zajistí kompletní pokrytí všeho, co se na kurtech v newyorských Flushing Meadows během finálního Grand Slamu sezóny bude dít.
Pořadatelé si navíc pro fanoušky připravili unikátní překvapení. Ještě před sérií hlavních singlových zápasů se odehraje speciální event ve smíšeném deblu, ve kterém budou bok po boku stát největší tenisové hvězdy současnosti. Eurosport a HBO Max zajistí pokrytí Grand Slamu na celkem 45 národních trzích.
Studio Eurosportu bude mít tradičně základnu přímo v ikonickém Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, které je dominantou tenisového areálu ve Flushing Meadows. Hlavní tváří vysílání Eurosportu bude zkušená moderátorka Lesly Boitrelle, ke které se přidají dva legendární vítězové US Open, John McEnroe a Mats Wilander. Sestavu expertů dále doplní dvojnásobná vítězka Grand Slamu Justine Henin, která své postřehy připojí na dálku z Paříže. Zároveň bude tváří speciálního francouzského formátu Eurosport Tennis Club.
Kromě základní nabídky dostupné na stanicích Eurosportu a streamovací platformě HBO Max bude spousta unikátního obsahu dostupná i prostřednictvím četných lokálních sociálních sítí a digitálních platforem, které má WBD k dispozici. Půjde o obsah lokalizovaný na míru přímo konkrétním národním trhům v daných jazykových mutacích. Lokální redakční obsah a analýzy budou dostupné na internetových stránkách Eurosport.com. Na kanálech Eurosportu na síti YouTube budou zase denně přidávány sestřihy highlightů v sedmi jazykových mutacích a další obsah pokrývající zákulisní dění.
Co se týče hlavní novinky letošního US Open, tedy inovovaného formátu smíšeného deblového turnaje, půjde v něm o soutěž o cenu ve výši jednoho milionu dolarů, na který dosáhne jeden z 16 soupeřících týmů. Jednotlivé zápasy se budou konat v průběhu Fanouškovského týdne ve dnech 19. a 20. srpna, tedy ještě před tím, než započnou hlavní singlové duely. Zápasy se budou hrát na dva vítězné sety bez výhodového systému, přičemž sety budou zkráceny na čtyři hry. Za stavu 4:4 rozhodne tie-break. O vítězi rozhodujícího setu pak rozhodne super tie-break na 10 bodů. Svou účast v deblovém eventu již potvrdili například Iga Swiatek (Polsko) a Casper Ruud (Norsko), dále Emma Navarro (Spojené státy americké) a Jannik Sinner (Itálie), Emma Raducanu (Velká Británie) a Carlos Alcaraz (Španělsko) a Madison Keys (USA) a Frances Tiafoe (USA). Očekává se, že se k nim připojí ještě další tenisové hvězdy.
Zajímavé bude sledovat, co se odehraje v rámci hlavní soutěže. Posledních sedm Grand Slamů ve finále mužů vždy ovládl jeden ze dvou hráčů - buď současná světová jednička Jannik Sinner (Itálie), nebo současná světová dvojka Carlos Alcaraz (Španělsko). Na letošním Roland-Garros i Wimbledonu dokonce ve finále nastoupili proti sobě. Co se týče ženského turnaje, Aryna Sabalenka bude určitě chtít obhájit svůj titul z loňského US Open, kdy jej vyhrála historicky vůbec poprvé.
US Open 2025 je další významnou zastávkou v rámci tenisového léta na platformách WBD. Letošní Roland-Garros zaznamenalo rekordní sledovanost a vysílání Wimbledonu letos poprvé WBD zajišťovala na 12 světových trzích. Po posledním Grand Slamu sezóny WBD divákům v Evropě nabídne ještě Laver Cup, který se letos bude konat v americkém San Franciscu ve dnech 19. až 21. září 2025.
Zásadní data US Open 2025:
• Pondělí, 18. srpna 2025 - zahájení kvalifikací;
• Úterý, 19. srpna 2025 - první a druhé kolo smíšeného deblu;
• Středa, 20. srpna 2025 - semifinále a finále smíšeného deblu;
• Čtvrtek, 21. srpna 2025 - los hlavní soutěže;
• Neděle, 24. srpna 2025 - zahájení hlavní soutěže;
• Sobota, 6. září 2025 - finále ženského singlu;
• Neděle, 7. září 2025 - finále mužského singlu.
zdroj: WBD