Kriminálka Anděl se vrací s posilami na TV Nova od 25. srpna
Kriminálka Anděl vstupuje do sedmé řady s novými případy, aktuálními tématy a výrazným hereckým oživením - Martou Dancingerovou v roli poručice Anety Kolářové a Jiřím Dvořákem jako major Dan Frýba.
Tato dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný), a přinese do týmu čerstvou energii a neotřelý pohled na policejní práci. Diváky čeká šestnáct nových epizod inspirovaných skutečnými případy, které odhalují temná zákoutí současné společnosti - od násilí mezi dětmi, přes zneužívání adopcí, manipulace a podvody, až po vraždy.
Důraz je kladen nejen na samotné činy, ale i na motivace pachatelů a jejich osobní příběhy. Sedmá řada Kriminálky Anděl odstartuje na TV Nova v pondělí 25. srpna ve 20:20. Na platformě Oneplay bude každá epizoda dostupná s týdenním předstihem.
Seriál vzniká v souladu se zásadami udržitelného natáčení, udržitelné produkce a principy formulovanými v Memorandu pro udržitelný audiovizuální průmysl, signovaném klíčovými hráči české audiovize: APA, ARAS, ČT, FAMU, FTV Prima a TV Nova.
zdroj: Nova