Pondělí, 18. srpna 2025, svátek má Helena

Kriminálka Anděl se vrací s posilami na TV Nova od 25. srpna

Kriminálka Anděl vstupuje do sedmé řady s novými případy, aktuálními tématy a výrazným hereckým oživením - Martou Dancingerovou v roli poručice Anety Kolářové a Jiřím Dvořákem jako major Dan Frýba.

Tato dvojice rozšíří zavedený tým kriminalistů z pražského Anděla, který tvoří kapitán Tomáš Benkovský (David Švehlík), kapitán Honza Souček (Jiří Langmajer), kapitánka Jana Chládková (Helena Dvořáková), podplukovník Oliver Hajn (Marek Taclík) a nadporučík Ruda Uhlíř (Michal Novotný), a přinese do týmu čerstvou energii a neotřelý pohled na policejní práci. Diváky čeká šestnáct nových epizod inspirovaných skutečnými případy, které odhalují temná zákoutí současné společnosti - od násilí mezi dětmi, přes zneužívání adopcí, manipulace a podvody, až po vraždy.

Natáčení seriálu Kriminálka Anděl (foto: Klára Cvrčková, TV Nova)
▲ Natáčení seriálu Kriminálka Anděl (foto: Klára Cvrčková, TV Nova)

Důraz je kladen nejen na samotné činy, ale i na motivace pachatelů a jejich osobní příběhy. Sedmá řada Kriminálky Anděl odstartuje na TV Nova v pondělí 25. srpna ve 20:20. Na platformě Oneplay bude každá epizoda dostupná s týdenním předstihem.

Seriál vzniká v souladu se zásadami udržitelného natáčení, udržitelné produkce a principy formulovanými v Memorandu pro udržitelný audiovizuální průmysl, signovaném klíčovými hráči české audiovize: APA, ARAS, ČT, FAMU, FTV Prima a TV Nova.

zdroj: Nova

