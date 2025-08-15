Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 15. srpna 2025, svátek má Hana

Organizační změny ve vedení STVR

DNES! | redakce | tisk | názory

Slovenská televize a rozhlas (STVR) oznámila změny v top managementu v rámci pokračujícího rozvoje a posilování manažerského týmu pro nadcházející období veřejnoprávního média.

15. srpna odchází z STVR Andrea Pivarčiová, která byla pověřena vedením Sekce marketingu a komunikace a Sekce online služeb.

Pověřena vedením Sekce marketingu a komunikace je Zuzana Vicelová, která v minulosti zodpovídala za obor komunikace STVR a později působila v Kreativním centru Arténa STVR. Dlouhodobě pracuje v oblasti médií, marketingu a komunikace.

Pověřeným ředitelem Sekce online služeb se stává Jindřich Staněk, který do veřejnoprávního média přináší rozsáhlou odbornou praxi z mediální oblasti, digitálního marketingu a projektového řízení, získanou na vedoucích manažerských pozicích.

Od 15. srpna 2025 nastává personální změna i ve vedení Studie STVR Banská Bystrica. Jeho vedením je dočasně pověřen Jozef Balko, dlouholetý člen zpravodajského týmu regionálního studia. Na této pozici nahradí Benjamína Takáča, přičemž nové pověření je dočasné.

Personální změna nastala i na Odboru mezinárodní spolupráce. Dočasně pověřenou vedoucí odboru se od 1. srpna stala Martina Hrivnáková.

zdroj: STVR

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců

Reklama

TV program

kanál CT1 20:15 Špunti na cestě (9/13)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Válka Roseových
22:00 Zvony smrti
23:35 Francie, má láska
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
23:00 Farma Česko (32)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dva supernosáči
22:00 Hranaři
00:00 Hudson a Rex 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu III (7, 8)
22:00 Emmanuella (7)
23:40 Policie Delta
kanál JEDNOTKA 20:30 Milujem Slovensko
22:00 Cestou necestou
22:35 Porota
kanál DVOJKA 20:10 Pätnásť životov
21:55 Trochu inak s Adelou
22:55 Noc v archíve
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Ruža pre nevestu I.
22:40 Svadobné zvony
23:40 Kameňák (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Náš dědek Josef
22:40 Kriminálka Kraj (9)
23:45 Kriminálka Kraj (10)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook