Organizační změny ve vedení STVR
Slovenská televize a rozhlas (STVR) oznámila změny v top managementu v rámci pokračujícího rozvoje a posilování manažerského týmu pro nadcházející období veřejnoprávního média.
15. srpna odchází z STVR Andrea Pivarčiová, která byla pověřena vedením Sekce marketingu a komunikace a Sekce online služeb.
Pověřena vedením Sekce marketingu a komunikace je Zuzana Vicelová, která v minulosti zodpovídala za obor komunikace STVR a později působila v Kreativním centru Arténa STVR. Dlouhodobě pracuje v oblasti médií, marketingu a komunikace.
Pověřeným ředitelem Sekce online služeb se stává Jindřich Staněk, který do veřejnoprávního média přináší rozsáhlou odbornou praxi z mediální oblasti, digitálního marketingu a projektového řízení, získanou na vedoucích manažerských pozicích.
Od 15. srpna 2025 nastává personální změna i ve vedení Studie STVR Banská Bystrica. Jeho vedením je dočasně pověřen Jozef Balko, dlouholetý člen zpravodajského týmu regionálního studia. Na této pozici nahradí Benjamína Takáča, přičemž nové pověření je dočasné.
Personální změna nastala i na Odboru mezinárodní spolupráce. Dočasně pověřenou vedoucí odboru se od 1. srpna stala Martina Hrivnáková.
zdroj: STVR