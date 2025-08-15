JOJ Svet již vysílá 2 roky

JOJ Svet již vysílá 2 rokyDNES! | redakce | tisk | názory
Dva roky, stovky dokumentů, tisíce silných příběhů. Dokumentární stanice JOJ Svet oslavuje druhé narozeniny a při této příležitosti představuje podzimní premiéry, které potěší fanoušky přírody, historie, hudby i dobrodružství.
JOJ Svet za dva roky vysílání přinesla množství dokumentů slovenských ale i mezinárodních tvůrců.
Už v pondělí 18. srpna JOJ Svet potěší milovníky zvířecích zajímavostí dokumentární sérií Zbraně říše zvířat. Smrtící arzenál přírody v plné parádě. Od zubů, drápů a parohů, přes elektrické výboje a jedy, až po maskování a útoky ze zálohy. Fascinující zbraně zvířecí říše, doplněné o strhující záběry a přehledné animace.
Zajímavá zjištění nabídne od září série Den, kdy zemřela rocková hvězda. Diváci se díky ní dozvědí více o hudebních ikonách, které dobyly svět, ale prohráli boj se svými démony. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Elvis Presley, Michael Jackson, Amy Winehouse a Whitney Houston - příběhy, které chytí za srdce a zůstanou v paměti.
JOJ Svet premiérově uvede i dokumentární sérii Nebezpečí odhalené, která seřadí nejnebezpečnější místa planety do přehledných žebříčků TOP 10 - od smrtících cest a letišť, přes věznice a kulty, až po hrozby, které způsobuje příroda i člověk. Hledači pravdy zase zjišťují, zda je na příbězích z Bible zrnko vědecké pravdy. Byla Maria Magdaléna opravdu Ježíšovou manželkou? Odborníci odhalují fakta za legendami a zkoumají největší záhady lidské historie.