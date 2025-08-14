MS v atletice 2025 na Eurosportu a HBO Max

MS v atletice 2025 na Eurosportu a HBO MaxDNES! | redakce | tisk | názory
Přímé přenosy z MS v atletice 2025 budou k vidění na programech Eurosport a na streamovací platformě HBO Max. Společnost Warner Bros. Discovery (WBD) rozšířila partnerství s Evropskou vysílací unií (EBU).
Nevýhradní dohoda pokrývá 45 trhů napříč Evropou (kromě severských zemí a Polska) s 30 hodinami živého televizního vysílání na kanálech WBD a denním programem sestřihů.
Eurosport bude poskytovat přenosy s komentářem až ve 20 jazycích a TNT Sports bude přinášet dění divákům ve Velké Británii a Irsku. Streamovací platformy WBD nabídnou téměř 50 událostí živě a na vyžádání prostřednictvím HBO Max a discovery+.
Dvacátý ročník mistrovství světa v atletice se koná devět dní od 13. do 21. září 2025 na Národním stadionu v Tokiu v Japonsku s kapacitou 68 tisíc míst, který byl přestavěn pro olympijské hry v Tokiu 2020.
Soutěží se zúčastní více než 2 tisíce sportovců z téměř 200 zemí ve 49 disciplínách.