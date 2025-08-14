Seriál Jednotka na HBO a HBO Max v září

Seriál Jednotka na HBO a HBO Max v záříDNES! | redakce | tisk | názory
Nový seriál z produkce HBO Original, TASK (Jednotka) od tvůrce Brada Ingelsbyho, nominovaného na cenu Emmy® za seriál „Mare of Easttown“, bude mít premiéru v pondělí 8. září na HBO a HBO Max. Sedm dílů této řady bude vysíláno každý týden.
V dělnické čtvrti na předměstí Filadelfie vede agent FBI (Mark Ruffalo) speciální jednotku, která má za úkol zastavit sérii násilných loupeží vedených nevinně vypadajícím otcem rodiny (Tom Pelphrey).
V seriálu Jednotka hrají Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox a Martha Plimpton.
Tvůrce, scénárista, showrunner a producent Brad Ingelsby. Režisér a producenti Jeremiah Zagar a Salli Richardson-Whitfield, Mark Roybal a Paul Lee pro wiip; Mark Ruffalo; David Crockett; Ron Schmidt.
Koproducenti Nicole Jordan-Webber a Jeremy Yaches pro Public Record.
zdroj: WBD