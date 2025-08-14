Quantcast
Čtvrtek, 14. srpna 2025

Seriál Jednotka na HBO a HBO Max v září

Nový seriál z produkce HBO Original, TASK (Jednotka) od tvůrce Brada Ingelsbyho, nominovaného na cenu Emmy® za seriál „Mare of Easttown“, bude mít premiéru v pondělí 8. září na HBO a HBO Max. Sedm dílů této řady bude vysíláno každý týden.

V dělnické čtvrti na předměstí Filadelfie vede agent FBI (Mark Ruffalo) speciální jednotku, která má za úkol zastavit sérii násilných loupeží vedených nevinně vypadajícím otcem rodiny (Tom Pelphrey).

V seriálu Jednotka hrají Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox a Martha Plimpton.

Tvůrce, scénárista, showrunner a producent Brad Ingelsby. Režisér a producenti Jeremiah Zagar a Salli Richardson-Whitfield, Mark Roybal a Paul Lee pro wiip; Mark Ruffalo; David Crockett; Ron Schmidt.

Koproducenti Nicole Jordan-Webber a Jeremy Yaches pro Public Record.

zdroj: WBD

Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
